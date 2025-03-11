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Институт Акыйкатчы провел мониторинг мирного марша за гендерное равенство

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Сотрудники Института Акыйкатчы (Омбудсмена) КР совместно с наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ провели мониторинг мирного собрания, которое прошло 8 марта в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, мониторинг проводили в целях обеспечения соблюдения прав участников марша, посвященного гендерному равенству, продвижению прав женщин и девочек.

Как сообщили сотрудники отдела по защите гражданско-политических прав института Акыйкатчы, шествие началось у бывшего здания МИД КР и продолжилось согласно маршруту до места, предназначенного для проведения мирных собраний в сквере им. М.Горького.

"В ходе марша гражданами озвучивались лозунги, выражающие солидарность полноценной реализации прав женщин.

Сотрудники милиции обеспечили регулирование дорожно-транспортного движения, способствующего комфортному и беспрепятственному передвижению участников марша.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности по периметру направления марша было предоставлено соответствующее сопровождение", - сообщили сотрудники института.

В сквере им. М.Горького участниками было сделано обращение, содержащее следующие требования:

Право на безопасность.

Ликвидация мизогинии (женоненавистничества).

Привлечение к ответственности отцов, уклоняющихся от выплаты алиментов.

Прекращение репродуктивного насилия.

Дорогу женщинам-политикам.

Впоследствии мирное собрание было завершено, участники спокойно разошлись. В ходе осуществления мониторинга данного мирного собрания нарушений прав собравшихся граждан не установлено.


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URL: https://www.vb.kg/443798
Теги:
права человека, Кыргызстан, акыйкатчы, женщины
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