В Бишкеке стартовала выставка иранского искусства (фото)

В Бишкеке в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева открылась выставка иранского декоративно-прикладного искусства. Церемония собрала многочисленных гостей, включая чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в Кыргызстане Голама Хоссейна Ядегари, а также представителей дипломатического корпуса. Выставка организована Культурным представительством при посольстве Ирана в Кыргызстане в рамках культурного сотрудничества двух стран.

Советник по культуре посольства Исламской Республики Иран в Кыргызстане Тогани Абузар рассказал изданию vb.kg о том, какие работы представлены на мероприятии.

"Выставка, которая проходит в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств им. Гапара Айтиева, представила работы четырех мастеров и их коллег, охватывающих более четырех видов иранского искусства.

Среди представленных видов искусства - расписная эмаль, тазгиб, иллюминирование (художественное оформление книг), каллиграфия, миниатюра и роспись по мрамору", - сказал он.

Тогани Абузар подчеркнул, что выставка представляет более 120 работ, что является рекордом для подобных мероприятий, так как обычно привозят в два раза меньше экспонатов. Также он выразил благодарность Кыргызскому национальному музею за многолетнее сотрудничество, которое помогает познакомить столицу с иранским искусством.

Кроме того, в рамках выставки планируется проведение мастер-классов с участием четырех иранских мастеров, где желающие смогут научиться основам иранского искусства. Мастера, такие как Махди Махдави, который специализируется на миниатюре и иллюминации, каллиграф Хосейн Разавифард, известный своим мастерством в стиле насталик, и мастер расписной эмали Али-Асгар Мирзаханян, представят свои работы и поделятся опытом с посетителями.

Тогани Абузар также отметил, что на выставке представлены работы мастера по расписной посуде, который использует цвета лазурита.

Среди его экспонатов - посуды, а также зеркало с декоративной рамой, подсвечники, канделябры, вазы и другие предметы. Каждое из этих произведений не только является декоративным искусством, но и прикладным, так как такие предметы можно использовать в повседневной жизни. Работы этого мастера прошли термическую обработку в печи при температуре от 800 до 1000 градусов, что позволяет им сохраняться на протяжении веков.

Четвертым мастером на выставке является Мехрдад Бабаий, который представляет современное искусство росписи по мрамору. Этот уникальный метод, запатентованный в Иране, использует мрамор толщиной в 3 миллиметра, из которого вырезаются различные предметы, такие как шкатулки, салфетницы и приборы для посуды. Для создания этих произведений искусства работает около 30 человек, а затем изделия обрабатываются полиэфирами и шлифуются для долговечности. Мастера дают гарантию на эти работы, уверяя, что они будут служить от 20 до 40 лет.

Как вы думаете, чем отличается иранское искусство от других искусств мира?

- Иранское искусство отличается от других мировых искусств своей изысканностью и гармонией, которые пронизывают каждое произведение. Одна из особенностей иранского искусства - это изящество, присущее его произведениям. Мастера иранского искусства передают свою работу из поколения в поколение, и это мастерство сохраняется и обогащается на протяжении тысячелетий. Это высокая степень изящности, вдохновленная поэтической природой иранских мастеров, ведь иранская поэзия играет огромную роль в культуре.

Если внимательно посмотреть на произведения, то можно заметить, что линии в иранском искусстве редко бывают прямыми. Напротив, они гибкие и извилистые, соединяются между собой, создавая живые, текучие формы. Эти линии не просто заканчиваются, а продолжаются, перетекая от центра к краям или наоборот, создавая ощущение единства и целостности. Это связано с глубокой философской идеей, что все в мире взаимосвязано и связано с Богом - идеей пантеизма.

Кроме того, иранское искусство, начиная с почти 15 веков, считается иранно-исламским искусством, что означает его неразрывную связь с религиозными и духовными учениями.