В Бишкеке пройдет акция ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом

Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации Минздрава КР приглашает горожан принять участие в информационно-просветительской акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Мероприятие организовано совместно с Национальным центром фтизиатрии, Национальным обществом Красного Полумесяца КР и Общественным фондом "Ден Соолук Нуру".

Всемирный день борьбы с туберкулезом ежегодно отмечается 24 марта, чтобы привлечь внимание к необходимости ликвидации этого заболевания. Тема 2025 года: "Да, мы можем ликвидировать туберкулез! Обязательства, инвестиции, результаты!".

Цели акции:

Повышение осведомленности о профилактике и лечении туберкулеза.

Привлечение внимания к проблеме распространения болезни.

Снижение уровня стигмы, связанной с заболеванием.

Мотивация населения пройти обследование и консультацию.

Что ждет участников:

Консультации специалистов по симптомам, диагностике и лечению туберкулеза.

Раздача информационных материалов.

Измерение артериального давления.

Консультации по отказу от курения и профилактике заболеваний.

Обучение правилам оказания первой помощи.

Флешмоб.

Мероприятие пройдет 20 марта в ТЦ "Бишкек Парк".