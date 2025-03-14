В Бишкеке пройдет акция ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом

Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации Минздрава КР приглашает горожан принять участие в информационно-просветительской акции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.
Мероприятие организовано совместно с Национальным центром фтизиатрии, Национальным обществом Красного Полумесяца КР и Общественным фондом "Ден Соолук Нуру".
Всемирный день борьбы с туберкулезом ежегодно отмечается 24 марта, чтобы привлечь внимание к необходимости ликвидации этого заболевания. Тема 2025 года: "Да, мы можем ликвидировать туберкулез! Обязательства, инвестиции, результаты!".
Цели акции:
Повышение осведомленности о профилактике и лечении туберкулеза.
Привлечение внимания к проблеме распространения болезни.
Снижение уровня стигмы, связанной с заболеванием.
Мотивация населения пройти обследование и консультацию.
Что ждет участников:
Консультации специалистов по симптомам, диагностике и лечению туберкулеза.
Раздача информационных материалов.
Измерение артериального давления.
Консультации по отказу от курения и профилактике заболеваний.
Обучение правилам оказания первой помощи.
Флешмоб.
Мероприятие пройдет 20 марта в ТЦ "Бишкек Парк".