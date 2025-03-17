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Кыргызстан и Иран обсудили сотрудничество в религиозной сфере

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- Назгуль Абдыразакова
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Сегодня, 17 марта директор Государственной комиссии по делам религий Азамат Юсупов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Кыргызстане Голамом Хоссейн Ядегари. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в религиозной сфере по обмену опытом и противодействия религиозному экстремизму. Иранский посол отметил историко-культурные и торгово-экономические связи между странами и выразил готовность к дальнейшему развитию сотрудничества.

В свою очередь, Азамат Юсупов проинформировал об основных положениях государственной политики Кыргызстана в религиозной сфере, подчеркнув приверженность принципам обеспечения свободы вероисповедания. Также отметил важность международного обмена опытом в вопросах противодействия экстремизму и терроризму и подчеркнул необходимость эффективного взаимодействия с зарубежными партнёрами в рамках совместных инициатив, направленных на укрепление стабильности и безопасности.


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URL: https://www.vb.kg/444000
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Иран, посольство, сотрудничество, Кыргызстан
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