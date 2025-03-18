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Стартовал юбилейный Кубок Ассоциации "Дордой" среди юных футболистов

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- Самуэль Деди Ирие
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16 марта в Бишкеке стартовал десятый, юбилейный турнир на Кубок Ассоциации "Дордой" среди юных футболистов. Соревнования проходят на полях спортивного комплекса "Дордой" и охватывают более 70 команд из Бишкека и Чуйской области.

Турнир рассчитан на игроков 2014, 2015 и 2016 годов рождения и проводится в формате круговой системы в два круга. Первый этап продлится с 16 марта по 8 июня, а второй – с 24 августа по 9 ноября. Завершающей стадией станут полуфиналы и финал, которые пройдут 16 ноября, наряду с матчем за третье место.

Команды-участницы:

Среди заявленных коллективов – "Дордой", "Дордой Плаза", "Илбирс", "Абдыш-Ата", "Анадолу", "Манас", "Маэстро", "Хорнетс", "Топ Левел", "Мурас Юнайтед", "Лига", "Юниор Сейтек", "Билимкана", "Фрунзе", "Беловодск", "Оксфорд ДЮСШ", "Спартак", "Импульс", "Зенит", "Химик" и многие другие.

Игры проходят ежедневно с 08:30 до 19:00, без перерывов, обеспечивая участникам и болельщикам насыщенный футбольный марафон.

Этот турнир традиционно становится важным этапом развития молодых футболистов Кыргызстана, предоставляя им возможность проявить себя и набраться опыта.


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URL: https://www.vb.kg/444022
Теги:
дети, футбол, Дордой
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