Учреждено посольство Кыргызстана в Эфиопии

Президент Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому в целях обеспечения дальнейшего развития политических, торгово-экономических, научно-технических и культурных связей Кыргызской Республики с Федеративной Демократической Республикой Эфиопия, в соответствии с частью 2 статьи 5 Закона Кыргызской Республики "О дипломатической службе Кыргызской Республики", пунктом 10 статьи 4 Закона Кыргызской Республики "О взаимодействии государственных органов в сфере внешней политики Кыргызской Республики" постановляется:

1. Учредить посольство Кыргызской Республики в Федеративной Демократической Республике Эфиопия с местопребыванием в городе Аддис-Абеба.

2. Кабинету министров Кыргызской Республики:

– решить вопросы организационного и финансового обеспечения деятельности Посольства Кыргызской Республики в Федеративной Демократической Республике Эфиопия;

– решить вопрос увеличения штатной численности Министерства иностранных дел Кыргызской Республики на 4 единицы;

– привести свои решения в соответствие с настоящим Указом.