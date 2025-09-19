Погода
Иранские мастера каллиграфии провели серию культурных мероприятий в Бишкеке

С 17 по 19 сентября в Бишкеке прошла серия мероприятий, посвящённых искусству персидской каллиграфии и культуре Ирана. Организаторами выступило культурное представительство посольства Исламской Республики Иран в Кыргызстане при содействии вузов и кафе "Голестан".

Первое мероприятие состоялось 17 сентября в Бишкекском государственном университете имени К. Карасаева. На встрече преподавателей и студентов отделения персидского языка с советником по культуре посольства Ирана Абузаром Тогани, деканом факультета востоковедения и международных отношений Т.Т. Машраповым, а также приглашёнными иранскими мастерами каллиграфии был представлен документальный фильм "Точка", посвящённый каллиграфии. Кроме того, каллиграф и искусствовед Мохаммад-Джаввад Шабани Мофрад прочитал лекцию о значении каллиграфического искусства, а мастер Касра Занди исполнил музыкальные произведения на традиционном инструменте сетар. Завершилось мероприятие практическим мастер-классом.

18 сентября, по случаю Дня персидской поэзии и литературы и в честь памяти поэта Мухаммада-Хусейна Шахрияра, в кафе "Голестан" прошла выставка и мастер-класс по каллиграфии. Посетители смогли не только увидеть произведения искусства, но и попробовать свои силы в письме под руководством иранских мастеров. Атмосферу дополнило живое исполнение на сетаре.

Завершающее мероприятие прошло 19 сентября в Кыргызском государственном университете имени И. Арабаева. После вступительного слова культурного атташе посольства Ирана Абузара Тогани и музыкального выступления Касры Занди, Шабани Мофрад представил размышления о роли каллиграфии в культуре. Затем состоялся мастер-класс, который вызвал большой интерес у студентов.

Программа культурных встреч продемонстрировала высокий интерес кыргызстанцев к персидскому языку и искусству каллиграфии, а также укрепила культурные связи между Кыргызстаном и Ираном.


Теги:
Иран, искусство, Бишкек, Кыргызстан
