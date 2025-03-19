Навруз - иранский Новый год

Навруз в ООН

Навруз был провозглашён Международным днём резолюцией A/RES/64/253 от 2010 г. Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе нескольких стран, отмечающих этот праздник, а именно Афганистана, Албании, Азербайджана, Македонии, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции и Туркменистана.

Внесённый в 2009 г. в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества как культурная традиция, соблюдаемая многими народами, Навруз - это праздник предков, знаменующий первый день весны и возрождение природы. Он продвигает ценности мира и солидарности между поколениями и внутри семей, а также примирения и добрососедства, тем самым способствуя культурному разнообразию и дружбе между народами и различными сообществами.

Традиции Навруза

Навруз, что на персидском языке означает "Новый день", знаменует начало нового года в Иране и многих других странах. Этот период празднования и обновления совпадает с весенним равноденствием и первым днём весны. Когда солнце находится на небесном экваторе (весеннее равноденствие в северном полушарии), продолжительность дня и ночи одинакова.

Это событие отмечалось ведущими культурами древней Месопотамии ещё в III т. до н.э. Навруз уходит корнями в зороастризм, религию Ирана до прихода ислама. Сегодня люди в Ираке, Афганистане, Албании, Турции, Туркменистане, Казахстане, Кыргызстане, Индии и Пакистане всё также празднуют тринадцать дней Навруза в местных вариациях.

В иранских общинах люди убираются в своих домах, стригутся и надевают новую одежду, готовясь к новому году. Они собираются за праздничным столом Хафт-син, готовят особые блюда и наслаждаются ими. Друзья, родственники и соседи навещают друг друга и обмениваются подарками. Молодые люди приносят взрослым цветы, фрукты, орехи и выпечку, а родители, бабушки и дедушки взамен дарят детям новенькие купюры. Как и на протяжении многих поколений, родные и близкие празднуют начало нового года и приветствуют возвращение весны.

Хафт-си́н

Чтобы встретить новый год, родные собираются за специально приготовленным праздничным столом, чтобы загадывать желания на ближайшие месяцы. Семь элементов стола относятся к новой жизни и обновлению. Этот обычай развивался на протяжении веков и может иметь разные местные вариации, но название каждого из семи основных элементов начинается с буквы "син" - персидской "с", отсюда и название праздничного стола Хафт-син, т.е. "Семь "с"". Возможно, они относятся к семи зороастрийским Бессмертным Святым, охранявшим небо, воду, землю, огонь, растения, животных и людей в древнем Иране.

Что означают семь элементов:

Сиб (яблоко) - плодородие и красота; Сонбол (гиацинт) - аромат и благоухание; Серке (уксус) - бессмертие и вечность; Сенджед (пшат) - плодородие и любовь; Сабзе (ростки пшеницы, ячменя или чечевицы) - возрождение; Саману (пудинг из ростков пшеницы) - сладость; Секке (монеты) - богатство.

На стол также можно положить другие предметы, например: чеснок (сир), чтобы иметь хорошее здоровье; золотую рыбку, чтобы отметить переход от Рыб к Овну; зеркало, отражающее свет мудрости и творчества; жаровню, чтобы сжечь дикую руту, священную траву, и отогнать злых духов; сборник стихов Хафиза, поэта XIV в., чьи стихи предсказывают будущее; розовую воду для чистоты и аромата; апельсин, плавающий в миске с водой, символизирующий парящую в космосе землю; свечи, символизирующие священный огонь; украшенные яйца, символизирующие плодородие; Коран для чтения молитв.

Чахаршанбе́-йе сури́

Один из обрядов встречи нового года это древний обычай устраивать праздник огня - чахаршанбе-йе сури. Давным-давно, чтобы отогнать злых духов, люди зажигали костры и ставили глиняные фигурки животных и предков на крышах домов. Сегодня люди отмечают вечер последнего вторника перед Наврузом, поют и танцуют, одеваются как призраки и стучат ложками, перебегая от двери к двери. Они также прыгают через костёр, чтобы избавиться от неприятностей старого года и отпраздновать победу света над тьмой.

Хаджи Фируз

Весёлый персонаж Хаджи Фируз появляется каждый год во время празднования Навруза, чтобы отметить победу света над тьмой. Хоть его происхождение и неизвестно, он может быть связан с Думузи, древним шумерским богом жертвоприношений, который умирал каждую зиму и возрождался весной. Сегодня Хаджи Фируз всегда одет в красное, а его вымазанное сажей лицо стало символом подземного мира. Он встречает Новый год танцами и пением, смеша людей.

Саману́-паза́н

Это один из ритуалов встречи весны и Навруза в Иране с 3000-летней историей. Саману - неизменный элемент праздничного стола Хафт-син - готовится из ростков пшеницы, имеет тёплое и очень полезные свойства, а способ его приготовления не меняется на протяжении всей истории.

Хане́-такани́

Эта традиция как символ очищения человеческого бытия как бы обновляет жизнь и жилище иранцев. Кроме уборки жилых помещений, в сёлах селяне очищают арыки в своих садах и на полях перед наступлением весны. Вода для иранцев это символ благоустройства и процветания. Она имеет для них крайнюю важность. Поэтому при очищении арыков мужчинами женщины рассыпают на воду лепестки роз.

Сабзе́-руйанда́н

Выращивание зелени одна из иранских традиций перед приходом весны и Навруза. Зелень (сабзе́) - один из элементов праздничного стола Хафт-син. Это символ благословения и благодарности. Иранцы считают, что новый год должен начинаться с цветения и свежести. Поэтому они высаживают семена чечевицы, пшеницы или другого злака в какую-нибудь посуду и выращивают к Наврузу.

Ещё одна традиция празднования Навруза и прощания со старым годом это посещение кладбища. Посещая могилы родных и близких, иранцы молятся за души усопших с надеждой на лучшее для них в Судный день и тем самым проявляют к ним свою любовь и чтят их память.