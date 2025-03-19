Кыргызстанка вымогала деньги, прикрываясь связями с семьей президента

Гражданка Кыргызстана Ч.Ж.Н. была задержана 18 марта за вымогательство денег у предпринимателей и иностранных инвесторов, сообщает пресс-служба ГКНБ. По ее данным, она обещала помочь в реализации крупных инвестиционных проектов, ссылаясь на поддержку "покровителей" из числа близких родственников президента страны. За свои услуги она требовала от 10 до 20 тысяч долларов.

Ее задержали при получении части суммы в размере 7 тысяч долларов. В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств дела и установления других потерпевших. ГКНБ напоминает, что такие действия наносят значительный ущерб инвестиционному имиджу страны и предупреждает о недопустимости нарушений законодательства.

Представители бизнес-сообщества и граждане, ставшие жертвами подобных мошенничеств, могут обращаться по телефону 0312 62-05-85.