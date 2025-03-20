В Минприроды выявлены нарушения на 494 млн сомов по итогам аудита

Счетная палата Кыргызской Республики завершила аудит исполнения бюджета Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора за 2023 год. В ходе проверки было выявлено несколько нарушений и несоответствий нормативным документам на общую сумму 494 949,7 тыс. сомов. Из этой суммы 235 125,1 тыс. сомов подлежат восстановлению, при этом на сегодняшний день восстановлено лишь 1 407,4 тыс. сомов.

Основное внимание в ходе аудита было уделено вопросам экологических платежей. Так, было установлено, что охват хозяйствующих субъектов, обязанных платить за загрязнение окружающей среды, оставляет желать лучшего. В региональных управлениях Министерства природных ресурсов числятся только 2 456 субъектов, тогда как в Государственной налоговой службе зарегистрировано более 618 тыс. хозяйствующих субъектов. Из них лишь 68 408 субъектов работают в отраслях, оказывающих влияние на окружающую среду. Это свидетельствует о том, что большая часть хозяйствующих субъектов не охвачена платежами за загрязнение.

По данным муниципального предприятия "Тазалык" в Бишкеке, в 2023 году было зарегистрировано 13 578 субъектов, но в базе учета регионального управления числилось только 2 374 субъекта, из которых платили за загрязнение только 296 (менее 3%). Это составляет лишь 2,2% от числа зарегистрированных в "Тазалык", что указывает на недостаточный контроль.

В Чуйской области, согласно данным городских мэрий, в 2023 году в бюджет не поступили платежи на сумму 13 788,8 тыс. сомов за вывоз твердых бытовых отходов. В Иссык-Кульской области в процессе сверки данных были выявлены потери бюджета в размере 76,7 тыс. сомов.

Кроме того, в 2023 году, по расчетам Государственной налоговой службы, недопоступления от загрязнения атмосферного воздуха с транспортных средств составили 219 404,3 тыс. сомов. Также, согласно информации, предоставленной Кыргызской геологической службой, на 31 декабря 2023 года непогашенный остаток сборов за право пользования недрами составил 213 340,1 тыс. сомов.

Таким образом, результаты аудита выявили существенные проблемы в сфере контроля за экологическими платежами и соблюдением лицензионных требований. В связи с этим были даны рекомендации по усилению контроля и улучшению учета и сбора экологических платежей, а также по устранению выявленных нарушений.