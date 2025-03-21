В Таласе простаивают заводы: бизнесмен ищет финансирование

Частный предприниматель Чаткалбаев Алымбек Алтымышович из села Бейшеке Айматовского района Таласской области обратился в редакцию vb.kg с просьбой о содействии.

По его словам, заводы по переработке свеклы и картофеля способны обеспечить местных фермеров сбытом продукции, создать сотни рабочих мест и внести существенный вклад в продовольственную безопасность страны. Однако из-за нехватки оборотных средств предприятия не могут выйти на намеченные цели . Несмотря на имеющийся опыт успешной деятельности, в заявке на финансирование ему было отказано, и теперь он рассчитывает на государственную поддержку, которая позволит запустить заводы и развивать перерабатывающую отрасль в регионе.

"В Таласской области созданы благоприятные условия для выращивания сахарной свеклы, – делится Чаткалбаев. – Здесь можно засевать до 2 000 гектаров, что позволит получать урожай в 100 000 тонн. Это огромный потенциал, который можно использовать для не только удовлетворения внутреннего спроса, но и для создания перерабатывающих мощностей. В первые годы работы нашего Бакай-Атинского сахарного завода перерабатывалось около 50 тонн свеклы в сутки, но мы ставим перед собой задачу увеличить объемы переработки до 100 тонн в сутки. Это даст возможность не только производить сахар, но и расширить производственный ассортимент. Мы планируем изготавливать дополнительные продукты, такие как конфеты, комбикорма и дистилляты из культур ,выращиваемых в именно в Таласской долине .

Завод, который был запущен несколько лет назад, изначально сталкивался с трудностями. Для обеспечения сырьем пришлось привозить свеклу из Чуйской области. Тем не менее, предприятие все же смогло наладить работу на полную мощность и организовать производственные процессы в три смены. В сезон на предприятии трудилось до 100 человек, а в 2022 году было закуплено свекла у 200 местных фермеров, что позволило поддержать сельское хозяйство региона. Однако сегодня предприятие сталкивается с серьезной проблемой – нехваткой оборотных средств для дальнейшего роста и улучшения работы завода.

Важным моментом для дальнейшего роста является модернизация Бакай-Атинского сахарного завода, который в перспективе будет способен перерабатывать до 100 тонн свеклы в сутки. Для этого уже подписан контракт с венгерской компанией "Teplocom" на поставку новейшего оборудования, которое обеспечит стабильную работу завода и повысит производственные мощности. Процесс модернизации окажет положительное влияние не только на объемы переработки, но и на качество выпускаемой продукции. Это создаст новые возможности для работы и развития других смежных отраслей, таких как производство кормов и сахара, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению сельского хозяйства.

Для решения проблемы и увеличения производственных мощностей я обратился в финансовые учреждения. Сахар - наряду с мукой продукт первой необходимости для человека, иначе говоря, нашу жизнь невозможно представлять без сахара. Поэтому сахарная промышленность играет важнейшую роль в продовольственной безопасности страны. И ежегодно государство выделяет средства по квоте именно предприятиям, занимающихся производством определенных видов продовольствия. В 2022 году Финансово-кредитным фондом при Минфине было одобрено 140 миллионов сомов по квоте для нашего сахарного завода, но, несмотря на более чем трехмесячное рассмотрение в банке, нам было отказано в получении финансирования. Это поставило нас в сложные условия, ведь мы планируем значительное расширение и модернизацию производства, а для этого нужны финансовые вложения", – отметил предприниматель.

Помимо сахарного завода, в 2022 году был приобретен завод по переработке картофеля. Сегодня он готов на 80%, но из-за нехватки средств проект не может начать полноценную работу.

"Этот завод рассчитан на 120-150 рабочих мест и имеет возможность выпускать востребованную продукцию с большим экспортным потенциалом– чипсы, картофельные хлопья, картофельные полуфабрикаты и картофельный крахмал. Уже сейчас можно заметить интерес со стороны инвесторов, однако для того, чтобы завод заработал и раскрыл свой мощный потенциал , необходимы дополнительные средства. Завод способен обеспечить не только местных фермеров возможностью сбыта своей продукции, но и создать новые рабочие места в регионе, что особенно важно в условиях экономической нестабильности.

Если государство поддержит этот проект, то это обеспечит создание новых рабочих мест, загрузку производственных мощностей и внесет вклад в развитие экономики Таласской области и страны в целом.

Кроме того, расширение переработки картофеля и других сельскохозяйственных культур откроет новые горизонты для местных фермеров. Важно подчеркнуть, что проект не только решит вопросы производственной мощности, но и активно поддержит малый и средний бизнес в регионе, создавая новые рабочие места и обеспечивая дополнительный спрос на сельскохозяйственную продукцию.

Таким образом, успешное развитие этих предприятий может стать важным фактором в улучшении экономической ситуации в Таласской области и поспособствовать повышению уровня продовольственной безопасности не только на региональном, но и на государственном уровне. В случае получения необходимой финансовой поддержки, этот проект станет примером того, как частный бизнес может активно способствовать развитию отечественной экономики, поддерживая местное производство и сельское хозяйство.

Картофель остается одним из самых востребованных продуктов питания в Кыргызстане, потребляемым более 90% населения. Этот корнеплод широко используется для приготовления множества блюд, от супов до уникальных рецептов жарки и варки. Спрос на картофель значительно превышает предложение, что делает бизнес в этой области особенно актуальным.

Одним из способов увеличения доходов и защиты инвестиций является переработка картофеля. Множество продуктов переработки позволяет разделить рынок картофеля на более узкие сегменты, каждый из которых будет развиваться по своим правилам. Недополученная прибыль от продажи столового картофеля может быть компенсирована продажей переработанных продуктов, таких как пюре, чипсы, картофель фри, снеки и модифицированный крахмал.

В этой связи, проект переработки картофеля в Таласской области представляет собой перспективное направление. ОсОО "Талас-Картофель" намерено запустить глубоко перерабатывающее производство, которое обеспечит не только высокое качество продукции, но и оптимизацию товарных потоков как внутри страны, так и за ее пределами. Для этого планируется закупать 2000 тонн картофеля у местных фермеров, что позволит задействовать около 400 человек для обеспечения необходимого урожая. Этот проект создает потенциал для создания множества рабочих мест, а также значительного увеличения объемов переработки картофеля.

Завод, расположенный в северной части города Талас, оснащен современным оборудованием для производства картофельных чипсов и хлопьев. Он включает в себя все необходимые компоненты для эффективного функционирования: ремонтно-механическую мастерскую, котельную, склад для хранения картофеля, холодильный цех и водозабор. Местоположение завода в Таласской долине является идеальным, так как регион предрасположен к выращиванию картофеля, а наличие инфраструктуры и транспортной доступности значительно улучшает логистику.

Производственное оборудование включает линию по производству картофельных чипсов с высокой автоматизацией и производительностью 500 кг/час. Этот комплекс, поставленный индийской компанией, обеспечивает оптимальный расход сырья и высокое качество готовой продукции. Для производства картофельных чипсов используется передовая технология, включая мойку, очистку, нарезку, бланширование, сушки и обжаривание картофеля, а также добавление приправ и упаковку.

Проект предполагает, что с каждым годом производство будет увеличиваться, благодаря чему можно будет удовлетворить растущий спрос на продукты переработки картофеля. В результате, планируется не только поддержка местных фермеров, но и создание новых рабочих мест, что окажет позитивное влияние на экономику региона. Однако для полноценного запуска этого амбициозного проекта необходимы дополнительные инвестиции и государственная поддержка", - добавил предприниматель.