Верховный комиссар ООН ушел от ответа об инвестиционном климате в КР

Если страна хочет создать сильную страну, обязательно мы должны защищать инвестиции, потому что без инвестиций будет сложно. Такой ответ на вопрос VB.KG об инвестиционном климате Кыргызстана дал Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

По его словам, инвестиции, в какой бы это стране не было, являются важным элементом ее развития.

"Оно всегда идет вместе с защитой права человека и гражданским обществом. Если страна хочет быть сильной и развитой, обязательно должны защищаться инвестиции, потому что без них будет сложно. Защита инвестиций – это защита прав человека. Поэтому мы много говорим про экономику, связываемся с ее защитой прав человека. Если такие права защищаются, люди чувствуют безопасность, они могут свободно инвестировать, они могут обсуждать разные вопросы, полноценно жить. Это есть основа основ. Я надеюсь, что в результате работы команды ООН и правительства КР, мы сможем обеспечить значительный прогресс в этом вопросе", - заявить Тюрк.