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Государству добровольно вернули здание детского сада в Бишкеке

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- Соня Ким
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В Бишкеке выявлены факты незаконного вывода здания детского сада №159 с площадью 0,8 га в частную собственность. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в период разгосударствления и приватизации государственного имущества в 1993 году находящийся на балансе ОАО "Уста" детский сад незаконно был выведен в частную собственность.

Вместе с тем, в ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий владелец данного объекта Ю.Ш.А., осознавая противоправность владения указанным имуществом, изъявил добровольное желание передать в пользу государства здание детского сада №159, с прилагающим участком.

"Только по городу Бишкек, с начала года на баланс государству возвращено 6 объектов дошкольного образования (садики), которые будут переданы дальнейшем в адрес мэрии города Бишкек.

С учетом острой нехватки социальных объектов на территории в столице, указанные садики дадут возможность разгрузить потребность населения", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/444183
Теги:
ГКНБ, детский сад, Бишкек
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