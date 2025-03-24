Государству добровольно вернули здание детского сада в Бишкеке

В Бишкеке выявлены факты незаконного вывода здания детского сада №159 с площадью 0,8 га в частную собственность. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в период разгосударствления и приватизации государственного имущества в 1993 году находящийся на балансе ОАО "Уста" детский сад незаконно был выведен в частную собственность.

Вместе с тем, в ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий владелец данного объекта Ю.Ш.А., осознавая противоправность владения указанным имуществом, изъявил добровольное желание передать в пользу государства здание детского сада №159, с прилагающим участком.

"Только по городу Бишкек, с начала года на баланс государству возвращено 6 объектов дошкольного образования (садики), которые будут переданы дальнейшем в адрес мэрии города Бишкек.

С учетом острой нехватки социальных объектов на территории в столице, указанные садики дадут возможность разгрузить потребность населения", - говорится в сообщении ведомства.