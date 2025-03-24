Водное хозяйство Кыргызстана: системные проблемы и суверенные решения

В последние годы в Кыргызстане все острее ощущаются проблемы водопользования – от стремительно ветшающей ирригационной инфраструктуры до нехватки профессиональных водных кадров. На этом фоне возникают трудности в управлении трансграничными водами, сопровождающиеся внешним влиянием международных игроков. Сможет ли страна сохранить водный суверенитет и решить эти системные проблемы, опираясь прежде всего на собственные силы и региональное сотрудничество? Попробуем разобраться в основных вызовах и подходах к их решению.

Изношенная инфраструктура и утраченный запас прочности

Ирригационная и гидротехническая инфраструктура Кыргызстана в значительной мере досталась в наследство от советского периода. Большинство каналов, дамб и водохранилищ были построены еще в 1950–1980-е годы и сегодня работают на пределе своих возможностей. По оценкам профильных ведомств, около 40% оросительных каналов страны нуждаются в модернизации и капитальном ремонте – износ и превышение нормативных сроков службы делают свое дело. Неудивительно, что пока ремонтируют один участок сети, в другом случается авария.

Правительство признает масштаб проблемы. По подсчетам Всемирного банка и кабмина, для модернизации всей ирригационной сети требуется около $800 млн, а чтобы обеспечить все села чистой питьевой водой – еще порядка $400 млн. Впервые в бюджете 2023 года на "водные" нужды заложена существенная сумма – 1 млрд сомов, что позволит реабилитировать самые проблемные объекты и даже построить кое-что новое. Однако этого явно недостаточно: по оценкам специалистов, только на ремонт внутренних каналов требуется около $600 млн. Такая сумма несоизмеримо выше возможностей ежегодного бюджета отрасли.

Результатом хронического недофинансирования стали регулярные сбои водоснабжения. Если раньше в начале лета перебои с поливной водой наблюдались лишь точечно, то в 2023 году дефицит воды – и для орошения, и для питья – ощутил даже Бишкек. В столице закрывались бани и автомойки, жители пригородов были вынуждены завозить воду цистернами. При этом в той же стране на конференциях можно было услышать "фантастические истории успеха" отдельных фермерских хозяйств, ставших миллионерами благодаря внешним проектам поддержки сельского хозяйства. Так, недавно в Кыргызстане подвели итоги масштабного проекта Всемирного банка по повышению продуктивности сельского хозяйства, включавшего реконструкцию каналов и поддержку ассоциаций водопользователей. Но, как показала засуха, точечные успехи не решают системных проблем – стоит выбиться из климатической нормы, и старая инфраструктура дает сбой.

Эксперты указывают на необходимость инвентаризации и оптимизации гидротехнических сооружений. "Давайте сначала разберёмся с существующими водохранилищами, которые уже не нужны. Они не служат народному хозяйству и никакой пользы не приносят. Их надо ликвидировать. А те, что играют важную роль в регулировании режима рек, нужно приводить в порядок", – призывает ветеран водной отрасли Казахстана Бахыт Кантарбекова. Это замечание прозвучало применительно к казахстанским реалиям, но для Кыргызстана оно не менее актуально: многие водохранилища и каналы республики также нуждаются в ревизии и ремонте. Новые стройки (будь то дамбы или заводы для капельного орошения) важны, но сначала следует восстановить то, что уже есть, и обеспечить эффективное использование каждого наличного кубометра воды.

Кадры решают всё: где взять водных специалистов?

Плачевное состояние водного хозяйства усугубляется острым дефицитом профильных специалистов. Опытные инженеры-гидротехники старой школы уходят на пенсию, а молодежь не спешит их заменять. "Молодежь в водники не идет. На специалистов в области водных ресурсов у нас не учат и не учатся. Водной системой в масштабе страны управляют возрастные кадры", – констатировал Алмазбек Сокеев, директор Службы водных ресурсов Кыргызстана, еще в 2023 году. По его словам, достойной смены ветеранам отрасли сегодня нет, и вся надежда лишь на их энтузиазм и самоотверженность.

"Обеспечение продовольствием – наша национальная безопасность… Водные проблемы сейчас в области никто не решает. А некому решать! Специалистов нет. Кто угодно заправляет водным хозяйством, только не водники!" - Бахыт Кантарбекова, инженер-гидротехник с 40-летним стажем (Казахстан)

Это эмоциональное высказывание Кантарбековой о ситуации в Карагандинской области Казахстана находит отклик и в кыргызских реалиях. Нередко "водным хозяйством занимаются все, кроме водников" – профильных знаний не хватает ни на местном уровне, ни в управленческих структурах. В районных управлениях водного хозяйства Кыргызстана не хватает гидротехников, гидрологов, мелиораторов, механиков – по данным самого водного агентства, нет ни одного района, где штат был бы полностью укомплектован профильными специалистами. В стране наблюдается даже катастрофическая нехватка гидрологов и гидрогеологов, а специалистов по плотинам не осталось вовсе. При переизбытке юристов и экономистов такие технические специальности утратили популярность среди молодежи, что ставит под угрозу устойчивое управление водными ресурсами.

"Нужно готовить своих кадров, а не устраивать никчёмные "экскурсии" за бюджетные средства в надежде на чудо", – подчеркивает Б. Кантарбекова, призывая к системной подготовке специалистов.

Выправить ситуацию с кадрами возможно только путем возрождения образовательной базы и престижа "водных" профессий. Эксперты отмечают, что нынешние выпускники профильных вузов по уровню подготовки заметно уступают специалистам 1980–90-х годов. Необходимо обновлять учебные программы, теснее связывать теорию с практикой и привлекать работодателей к подготовке кадров. В СССР инженеров для водной отрасли готовили десятки вузов по всему Союзу – от Ташкента до Москвы. Сегодня же кыргызским водохозяйственным организациям приходится собственными силами заинтересовывать молодежь: проводить в школах "Дни воды", показывать значимость этой сферы для страны. Однако без государственной поддержки и целевых программ ситуацию не переломить. Показателен позитивный опыт сотрудничества с Россией в образовательной сфере: благодаря соглашениям о выделении квот в российских вузах и возобновлению научных контактов, ряд кыргызстанцев получили возможность обучаться гидротехническим специальностям в МГТУ имени Баумана и других авторитетных заведениях. Подобные инициативы нужно расширять – это инвестиция в будущее водной безопасности страны.

Трансграничные воды: между сотрудничеством и конфликтом

Особую сложность представляет управление трансграничными реками. Кыргызстан – верховье для ряда крупных водных артерий Центральной Азии. Ежегодно на его территории формируется порядка 51 млрд м³ воды, однако львиная доля уходит вниз по течению соседям. Как отмечают ученые, из этого объема сами кыргызстанцы потребляют около 12 млрд кубометров, а более 39 млрд м3 уходит в соседние страны – преимущественно Узбекистан, а также Казахстан, Китай и Таджикистан. Фактически Кыргызстан снабжает водой весь регион, играя роль "водонапорной башни Центральной Азии". Это налагает как ответственность, так и вынужденные ограничения: страна не может израсходовать все ресурсы на собственные нужды, не рискуя ущемить интересы соседей.

В советское время баланс поддерживался за счет межреспубликанских соглашений: вода считалась общей ценностью, и республика-верховье получала компенсацию от низовьев – топливом, электроэнергией, зерном. После распада СССР эта система взаимозачетов рухнула. Воды рек формально стали собственностью новых государств, но юридически коммерческим товаром не признаны (в соответствии с международными соглашениями). В результате Кыргызстан по-прежнему вынужден сбрасывать воду в вегетационный период для нужд Узбекистана и Казахстана, зачастую в ущерб собственной энергетике и без эквивалентной компенсации. Как метко заметил проф. Догдурбек Чонтоев, директор Института водных проблем НАН КР, порой складывается впечатление, что "наше водохранилище работает тогда, когда это выгодно соседям". Отсюда возникают естественные вопросы справедливости: почему вода воспринимается как бесплатный дар, тогда как за газ или уголь Кыргызстан платит полную цену?

Отсутствие современного многостороннего соглашения по воде в регионе уже привело к трениям. В 2021–2022 годах приграничные конфликты между Кыргызстаном и Таджикистаном в Ферганской долине во многом были обусловлены спорами из-за доступа к водным ресурсам. На другом фланге Центральной Азии – между Афганистаном и Ираном – тоже разгорается противостояние из-за стоков трансграничных рек (строительство иранского канала на реке Гильменд). Все это демонстрирует, что проблема распределения воды выходит за рамки чисто хозяйственной и превращается в фактор региональной безопасности. Как никогда актуально возобновление переговоров и выработка новых правил игры, учитывающих современные реалии – рост населения, изменение климата и потребности всех сторон.

Международные партнеры пытаются содействовать диалогу по трансграничным водам. Проводятся региональные форумы, действует программа USAID "Smart Waters", в рамках которой в 2015–2020 гг. были созданы малые бассейновые советы на 8 трансграничных водотоках Центральной Азии. Через такие инициативы до некоторой степени выстраивается сотрудничество на местном уровне: совместный мониторинг, небольшие инфраструктурные проекты (например, облицовка каналов цементом для снижения потерь) и обмен опытом. Однако ясно, что одними учебными семинарами и цифровыми датчиками расхода проблему не решить. Цифровизация учета воды, которую сейчас активно внедряют власти (в реальном времени доступны данные о притоках и сбросах воды), поможет повысить прозрачность и снизить субъективный фактор при распределении ресурсов. Но она не восполнит дефицит воды, если его корень – в нехватке водохранилищ и неурегулированности межгосударственных отношений.

Внешнее влияние: помощь или геополитика?

Богатые водные ресурсы Центральной Азии неизбежно привлекают внимание глобальных игроков. В воду вкладываются международные фонды – от Всемирного банка до Азиатского банка развития, предлагая кредиты и гранты на улучшение инфраструктуры. Активны и иностранные государства: Турция, позиционирующая себя как братская страна тюркского мира, реализует через ТИКА проекты по строительству скважин и каналов в сельских районах; Европейский союз финансирует программы по интегрированному управлению водными ресурсами и экологии; США через USAID поддерживают инициативы по региональному сотрудничеству (упомянутый Smart Waters и др.). Казалось бы, такая внешняя помощь – благо для страны с ограниченными ресурсами. Но важно, чтобы она работала на местные приоритеты, а не подменяла их.

Наблюдатели отмечают, что порой западные партнеры рассматривают воду в Центральной Азии сквозь призму геополитики – как инструмент влияния и конкуренции, а не просто объект развития. Отсюда стремление задавать повестку, продвигать собственные подходы (акцент на климат, права пользователя, наднациональные структуры управления). Такой подход не всегда учитывает позицию самих центральноазиатских государств. Встречи на высоком уровне и масштабные форумы проходят, но за красивыми декларациями нередко скрывается прежнее восприятие региона как "зоны стратегических интересов", а не равноправного партнера.

В этих условиях особое значение приобретает понятие водного суверенитета – права страны самой определять политику в водной сфере, исходя из национальных интересов, и договариваться с соседями напрямую. Водный суверенитет не означает изоляции или отказа от сотрудничества – напротив, он подразумевает ответственное взаимодействие, но на основе уважения и учета взаимных потребностей, а не внешнего диктата. Позитивный пример – последнее соглашение между Кыргызстаном и Узбекистаном по совместной стройке Камбар-Атинской ГЭС: две страны сумели сами выработать взаимовыгодную формулу, которая учитывает интересы обеих сторон в сфере энергии и ирригации.

Именно на такую самостоятельность и созревание региональной ответственности делает акцент экспертное сообщество. "Объединить усилия партнеров по развитию важно, но еще важнее – объединить усилия самих государств региона", – звучало на Бишкекском водном форуме весной 2023 года. Без политической воли стран Центральной Азии даже самые щедрые гранты и самые умные датчики не обеспечат воду для будущих поколений. Время пустых разговоров прошло – нужны реальные действия по укреплению инфраструктуры, подготовке национальных кадров и выстраиванию справедливых правил пользования трансграничной водой. Только взяв ответственность за свои водные ресурсы, Кыргызстан и его соседи смогут превратить внешнюю помощь в полезное подспорье, не утратив при этом контроль над собственным "голубым золотом".