Акаев и Бакиев хотят домой. Но не хотят на нары

Двадцатилетие первой народной революции 2005 года прошло на удивление тихо. Никаких праздничных мероприятий, чествования героев и прочего. Разве что оппозиция заметно оживилась и решила напомнить о себе. Во-первых, весна, когда у всякого психически нестабильного наблюдается обострение и начинается традиционное брожение умов. Во-вторых, повод такой замечательный – революционный юбилей… А не замутить ли нам ещё что-нибудь эдакое?

Особенно усердствуют так называемые независимые журналисты вроде малообразованной, но шустрой "иностранки" Лейлы Саралаевой. Подобные ей "расследователи" пытаются выступать в роли экспертов и давать некий расклад по кыргызским революциям. Рассуждения "независимых", подстёгиваемых и подогреваемых обиженной оппозицией, сводятся к следующему: революции – и 2005-го, и 2010-го гг. делали доведённые до ручки народные массы, а результаты присвоили разные нехорошие и недостойные люди. Потому, дескать, у революционеров вместо революции получился пшик, который можно назвать разве что переворотом.

О своей собственной роли в таких "революциях" "независимые" журналисты почему-то стыдливо молчат. Хотя нет, не все молчат. Некоторые, например та же Саралаева, гордятся близким знакомством с лидерами криминального мира, с чьей помощью и осуществлялись все эти псевдореволюции. Говоря о себе как о пламенной революционерке, радеющей за народное дело, грузинская мадам Саралаева с достоинством вспоминает своё четырёхчасовое интервью с Рыспеком Акматбаевым – главарём ОПГ. В интервью кримавторитет предстаёт как местный Робин Гуд, который в своё время посадил на президентский трон Курманбека Бакиева, потому что тот, дескать, пообещал ему место в парламенте и полную свободу действий. "Рыся", дескать, собирался прийти в ЖК с бейсбольной битой и заставить проворовавшихся чиновников вернуть народу всё награбленное…

Кыргызстан – поистине удивительная страна. В уважении и почёте – криминал, а также чиновники и журналисты, заглядывающие в рот каждому опэгэшнику и ловящие каждое его слово. При этом те же самые и чиновники, и журналисты при всяком удобном случае начинают громко кричать о сращении власти с криминалом… "Кетсин!", "Президента на мыло!" и т.д. и т.п. Как они сами выглядят в глазах слушающего и читающего их народа – их не волнует.

В марте 2005 года свершилась антиакаевская революция. В апреле 2010-го – антибакиевская. Но до самой антижээнбековской (через период атамбаевщины) ровным счётом ничего в этом смысле не менялось. Уходил один глава государства, приходил другой. В наследство ему доставалась та же криминально-коррумпированная, насквозь прогнившая система. В рамках системы – толпа более-менее высокопоставленных граждан, которым в принципе всё равно, перед кем пресмыкаться, кого поддерживать и кого восхвалять. Главное – чтобы очередной президент не мешал их привычному, размеренному образу жизни. Не мешал подворовывать, ручкаться с криминальными авторитетами и существовать в своё удовольствие.

Странно, что ратующие за свободу, демократию и прочие ценности оппозиционеры (и особенно "независимые" журналисты) сидели ровно на пятой точке при Атамбаеве, когда пышным цветом цвела и невиданная ранее коррупция, и откровенное, не скрываемое воровство, и кумовство, и поклонение бандитизму. Хоть кто-то из нынешних "разоблачителей" - хоть Темиров, хоть Саралаева – высказывался против? Молчание ягнят удивительным образом прекратилось лишь в 2021 году. Именно к этому времени, по поразительному совпадению, относится начало подрывной деятельности "Темиров Live". И именно в это время расправила крылья и до неприличия развязала язык госпожа Саралаева.

Шуметь они начали – вот совпадение – как раз тогда, когда в стране развернулась полномасштабная и непримиримая борьба с коррупцией и криминалом. Как раз тогда, когда приезжающие в Кыргызстан иностранцы стали с удивлением констатировать: в стране появилось государство. Всё наконец расславляется по правильным местам, во всех сферах понемногу наводится порядок.

Тут бы "независимым" поддержать власть, взявшую наконец верный курс. Но вместо этого властям приготовили тысячу подножек. То не так и это не эдак. То костюм у Садыра Жапарова не той марки, то живёт он не в юрте, а в приличном доме, то в Москву на парад Победы ездит. Дошло до абсурда: Жапарова и Ташиева стали ругать за то, что активно разбираются с криминальными лидерами. "Ай-ай-ай-ай-ай, убили Колю!"… Избавляют страну от вездесущего криминала – значит, якобы ведут антинародную политику. Над этим бредом можно было бы посмеяться, если бы он не преподносился с таким трагическим пафосом.

Использовав все аргументы против Жапарова (от его костюма до планшета) и не удовлетворившись, оппозиционеры решили зайти с козырей. Теперь на него, как сову, натягивают возвращение Бакиева. Кучка "расследователей" во весь голос вопит о том, что действующая власть якобы вовсю готовит в Кыргызстане почву для возвращения беглых президентов. В принципе – знают, куда бить. Ненависть к Акаеву и Бакиеву в народе ещё жива.

Игру "независимые" снова ведут крайне нечестную. Жульничают, пытаясь притянуть непритягиваемое и совместить несовмещаемое. Никто, кроме Садыра Жапарова, получается, не слышит народ, несколько последних лет требующий доставить из Москвы и Минска беглых экс-лидеров, чтобы допросить их по всей форме и наказать по всей строгости закона. "Если они прибудут в Кыргызстан, - говорит Садыр Жапаров о Максиме и Жаныше Бакиевых, - то попадут прямиком в тюрьму. Как было бы хорошо, если бы Максим Бакиев действительно приехал! Мы бы его посадили, а миллиарды вернулись бы в бюджет". То же самое касается и Курманбека Салиевича. Приедет – будет допрошен и посажен. Только Курманбека Салиевича такой расклад явно не устраивает. Как и его предшественника Аскара Акаевича. Вряд ли они приедут в Кыргызстан по доброй воле…

Чего добивается оппозиция через свои рупоры – "независимые" СМИ, распуская слухи и распространяя недостоверную информацию, разыгрывая кажущуюся им беспроигрышной акаевско-бакиевскую карту? Добивается всё того же, чего и двадцать лет назад, - посеять смуту, натравить народ на власть и половить рыбку в мутной революционной воде. Кыргызский народ издревле славится своим стремлением к справедливости. Этим и пользуется каждый "рыболов" - в соответствии с собственным пониманием справедливости. Кто в данном случае может поставлять "рыбакам" удочки и сети? Вряд ли это Акаев или Бакиев. И уж точно не Жээнбеков. У всех троих нынче кишка тонка для таких подвигов.

У кого действительно есть ресурс мутить по весне воду в Кыргызстане, - так это испанский гранд Алмазбек Атамбаев. Он к тому же больше других "эксов" обижен на нынешнюю власть и – единственный – спит и видит своё триумфальное возвращение на родину.

Ресурс у него есть. Но есть ли шансы на раскачку ситуации до нужной амплитуды? Это вряд ли. Прежде всего потому, что нет сейчас в Кыргызстане объективных причин для очередной революции/переворота. Понимают ли это атамбаевские верные пажи, изо всех сил качающие-качающие, но так и не добивающиеся желательного результата? Возможно, понимают. Но остановиться не могут. Тем более что эта качка очень хорошо оплачивается.