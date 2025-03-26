В Бишкеке прошли чемпионат и первенство города по шотокан каратэ-до

В столице при поддержке департамента физической культуры, спорта и туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек и Федерации шотокан каратэ города Бишкек успешно прошли чемпионат и первенство города по шотокан каратэ-до. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, в турнире приняли участие более 400 спортсменов, которые состязались в двух дисциплинах: ката (демонстрация специальных технических приемов) и кумите (бои). Участники боролись в различных возрастных категориях, и были выявлены победители.
Результаты чемпионата:
Победители в дисциплине ката:
Среди мальчиков:
12-13 лет:
1 место – А. Валиев
2 место – А. Ракманбаев
3 место – А. Абдыкаров
18 лет и старше:
1 место – А. Чойбеков
2 место – Самудин у. М.
3 место – А. Монолдоров
Среди девушек:
12-13 лет:
1 место – А. Кожобекова
2 место – А. Болотбекова
3 место – А. Камалова
18 лет и старше:
1 место – Ж. Корчубекова
2 место – А. Анапияева
3 место – Н. Тентимишева
Победители в дисциплине кумите:
Среди мальчиков:
12-13 лет, абсолютный вес:
1 место – А. Абдыкаров
2 место – Н. Рахатбеков
3 место – А. Абдимиталипов
18 лет и старше, свыше 65 кг:
1 место – Д. Маметов
2 место – А. Монолдоров
3 место – С. Койчубеков
Среди девушек:
12-13 лет, абсолютный вес:
1 место – А. Кожобекова
2 место – А. Капарова
3 место – А. Улукбекова
18 лет и старше, абсолютный вес:
1 место – Ж. Корчубекова
2 место – А. Анапияева
3 место – А. Эгинбаева
Отметим, что по итогам победителям вручены кубки, медали и дипломы.