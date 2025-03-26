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В Бишкеке прошли чемпионат и первенство города по шотокан каратэ-до

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В столице при поддержке департамента физической культуры, спорта и туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек и Федерации шотокан каратэ города Бишкек успешно прошли чемпионат и первенство города по шотокан каратэ-до. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, в турнире приняли участие более 400 спортсменов, которые состязались в двух дисциплинах: ката (демонстрация специальных технических приемов) и кумите (бои). Участники боролись в различных возрастных категориях, и были выявлены победители.

Результаты чемпионата:

Победители в дисциплине ката:

Среди мальчиков:

12-13 лет:

1 место – А. Валиев

2 место – А. Ракманбаев

3 место – А. Абдыкаров

18 лет и старше:

1 место – А. Чойбеков

2 место – Самудин у. М.

3 место – А. Монолдоров

Среди девушек:

12-13 лет:

1 место – А. Кожобекова

2 место – А. Болотбекова

3 место – А. Камалова

18 лет и старше:

1 место – Ж. Корчубекова

2 место – А. Анапияева

3 место – Н. Тентимишева

Победители в дисциплине кумите:

Среди мальчиков:

12-13 лет, абсолютный вес:

1 место – А. Абдыкаров

2 место – Н. Рахатбеков

3 место – А. Абдимиталипов

18 лет и старше, свыше 65 кг:

1 место – Д. Маметов

2 место – А. Монолдоров

3 место – С. Койчубеков

Среди девушек:

12-13 лет, абсолютный вес:

1 место – А. Кожобекова

2 место – А. Капарова

3 место – А. Улукбекова

18 лет и старше, абсолютный вес:

1 место – Ж. Корчубекова

2 место – А. Анапияева

3 место – А. Эгинбаева

Отметим, что по итогам победителям вручены кубки, медали и дипломы.


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URL: https://www.vb.kg/444298
Теги:
каратэ, чемпионат, Бишкек, Соревнования
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