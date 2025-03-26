Акыйкатчы потребовала защитить пациентов психстационаров КР

Акыйкатчы КР Джамиля Джаманбаева призвала государственные органы защитить права лиц, страдающих психическими расстройствами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, уполномоченный представитель по Иссык-Кульской области провел мониторинг в Ак-Суйском психоневрологическом стационаре условий содержания и обеспечения прав постояльцев.

В стационаре проживают 250 женщин.

В ходе мониторинга установлено, что у 36 пациентов нет паспортов.

По данным Ак-Суйского психоневрологического стационара, документы 11 женщин для получения паспортов переданы в региональный отдел департамента регистрации населения и актов гражданского состояния. У 25 отсутствует свидетельство о рождении, поэтому не могут сдать документы на получение паспортов.

Несмотря на то что многие постояльцы долгие годы проживают в стационаре, их личности до сих пор не установлены. Нет информации о том, как они попали в стационар, сколько им лет, и других данных.

К примеру, в 2013 году из Чым-Коргонского диспансера перевели женщину без документов. Сотрудники Ак-Суйского психоневрологического социального стационара называют ее неизвестной таджичкой. Она сама не помнит, где и когда родилась.

Еще одна женщина без соответствующих документов проживает в стационаре 20 лет. По словам 69-летней женщины, она родилась в Узбекистане. Потом ее семья уехала в Москву. Оттуда она вместе с семьей приехала в Кыргызстан. Женщина говорит, что в 14 лет ее изнасиловали. В результате психологической травмы у нее развилась эпилепсия.

В ходе мониторинга также установлено, что есть необходимость в защите имущественных прав пациентов социальных закрытых учреждений. В связи с чем институт омбудсмена обращает внимание соответствующих госорганов на данную проблему.

К примеру, по данным департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество, на 16 постояльцев Ак-Суйского психоневрологического стационара оформлены земельные участки и один жилой дом. Но стационар не мог предоставить информацию о соблюдении прав на имущество женщин.

В свою очередь, такие постояльцы из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность, не могут реализовать свои социально-экономические и иные гражданские права.

Также из-за отсутствия паспортов возникает проблема в переводе некоторых постояльцев по состоянию здоровья в специализированные психоневрологические учреждения.

Особо следует отметить, что лица, проживающие в психоневрологических социально стационарных учреждениях, - это люди пожилые, с тяжелыми судьбами, инвалиды с детства, нуждающиеся в постоянном постороннем внимании и участии, которые не могут самостоятельно решать свои вопросы по восстановлению документов.

Акыйкатчы призывает государственные органы обеспечить их права согласно Всеобщей декларации прав человека, а также национальному законодательству.