Погода
$ 86.55 - 87.00
€ 93.20 - 94.20

Акыйкатчы потребовала защитить пациентов психстационаров КР

165  0
- Бактыгуль Акжолова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Акыйкатчы КР Джамиля Джаманбаева призвала государственные органы защитить права лиц, страдающих психическими расстройствами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, уполномоченный представитель по Иссык-Кульской области провел мониторинг в Ак-Суйском психоневрологическом стационаре условий содержания и обеспечения прав постояльцев.

В стационаре проживают 250 женщин.

В ходе мониторинга установлено, что у 36 пациентов нет паспортов.

По данным Ак-Суйского психоневрологического стационара, документы 11 женщин для получения паспортов переданы в региональный отдел департамента регистрации населения и актов гражданского состояния. У 25 отсутствует свидетельство о рождении, поэтому не могут сдать документы на получение паспортов.

Несмотря на то что многие постояльцы долгие годы проживают в стационаре, их личности до сих пор не установлены. Нет информации о том, как они попали в стационар, сколько им лет, и других данных.

К примеру, в 2013 году из Чым-Коргонского диспансера перевели женщину без документов. Сотрудники Ак-Суйского психоневрологического социального стационара называют ее неизвестной таджичкой. Она сама не помнит, где и когда родилась.

Еще одна женщина без соответствующих документов проживает в стационаре 20 лет. По словам 69-летней женщины, она родилась в Узбекистане. Потом ее семья уехала в Москву. Оттуда она вместе с семьей приехала в Кыргызстан. Женщина говорит, что в 14 лет ее изнасиловали. В результате психологической травмы у нее развилась эпилепсия.

В ходе мониторинга также установлено, что есть необходимость в защите имущественных прав пациентов социальных закрытых учреждений. В связи с чем институт омбудсмена обращает внимание соответствующих госорганов на данную проблему.

К примеру, по данным департамента кадастра и регистрации прав на недвижимое имущество, на 16 постояльцев Ак-Суйского психоневрологического стационара оформлены земельные участки и один жилой дом. Но стационар не мог предоставить информацию о соблюдении прав на имущество женщин.

В свою очередь, такие постояльцы из-за отсутствия документов, удостоверяющих личность, не могут реализовать свои социально-экономические и иные гражданские права.

Также из-за отсутствия паспортов возникает проблема в переводе некоторых постояльцев по состоянию здоровья в специализированные психоневрологические учреждения.

Особо следует отметить, что лица, проживающие в психоневрологических социально стационарных учреждениях, - это люди пожилые, с тяжелыми судьбами, инвалиды с детства, нуждающиеся в постоянном постороннем внимании и участии, которые не могут самостоятельно решать свои вопросы по восстановлению документов.

Акыйкатчы призывает государственные органы обеспечить их права согласно Всеобщей декларации прав человека, а также национальному законодательству.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444304
Теги:
права человека, Кыргызстан, акыйкатчы, женщины
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  