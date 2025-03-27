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Борец Раззак Бейшекеев принес серебро Кыргызстану на чемпионате Азии

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- Самуэль Деди Ирие
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]Кыргызстанский борец греко-римского стиля Раззак Бейшекеев выиграл серебряную медаль на чемпионате Азии, который проходит в Аммане (Иордания).

В финале весовой категории до 67 кг он встретился с олимпийским чемпионом Саидом Эсмаили из Ирана и уступил со счетом 0:3.

Еще один представитель Кыргызстана, Акыл Сулайманов (до 60 кг), остановился в шаге от пьедестала, проиграв схватку за бронзовую медаль.

Ранее бронзовую награду для Кыргызстана завоевал Ырыскелди Максатбек уулу в категории до 77 кг.

Чемпионат Азии по борьбе завершится 30 марта.


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URL: https://www.vb.kg/444343
Теги:
греко-римская борьба, чемпионат, Иордания, Кыргызстан
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