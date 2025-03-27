Борец Раззак Бейшекеев принес серебро Кыргызстану на чемпионате Азии

]Кыргызстанский борец греко-римского стиля Раззак Бейшекеев выиграл серебряную медаль на чемпионате Азии, который проходит в Аммане (Иордания).
В финале весовой категории до 67 кг он встретился с олимпийским чемпионом Саидом Эсмаили из Ирана и уступил со счетом 0:3.
Еще один представитель Кыргызстана, Акыл Сулайманов (до 60 кг), остановился в шаге от пьедестала, проиграв схватку за бронзовую медаль.
Ранее бронзовую награду для Кыргызстана завоевал Ырыскелди Максатбек уулу в категории до 77 кг.
Чемпионат Азии по борьбе завершится 30 марта.