Борец Раззак Бейшекеев принес серебро Кыргызстану на чемпионате Азии

]Кыргызстанский борец греко-римского стиля Раззак Бейшекеев выиграл серебряную медаль на чемпионате Азии, который проходит в Аммане (Иордания).

В финале весовой категории до 67 кг он встретился с олимпийским чемпионом Саидом Эсмаили из Ирана и уступил со счетом 0:3.

Еще один представитель Кыргызстана, Акыл Сулайманов (до 60 кг), остановился в шаге от пьедестала, проиграв схватку за бронзовую медаль.

Ранее бронзовую награду для Кыргызстана завоевал Ырыскелди Максатбек уулу в категории до 77 кг.

Чемпионат Азии по борьбе завершится 30 марта.