В КР запрещена деятельность подпольной религиозной организации ВВЦ АСД РД

В Кыргызстане по решению суда запрещена деятельность "Всемирной всесоюзной церкви верных и свободных адвентистов седьмого дня реформационного движения".

Ранее стало известно, что в Бишкеке выявлена незаконная деятельность этой подпольной религиозной организации. По данным пресс-службы ГКНБ, данная церковь занималась "межконфессиональной неприязнью и мошенническими действиями".

По версии следствия, организация действовала без регистрации в Кыргызстане и соответствующих разрешений. При том, занималась идеологической вербовкой граждан и разжиганием вражды против других конфессий

"Указанная религиозная организация откололась от официально зарегистрированных адвентистов седьмого дня. Более того, активно продвигали идеи тотального запрета и ограничения практически на все аспекты жизни и обязывали последователей ежемесячно оплачивать финансовые взносы в размере 20 процентов от любого вида заработка.

Религиоведческая экспертиза подтвердила наличие элементов возбуждения межрелигиозной вражды путем очернения других конфессий, а также речевой манипуляции сознанием аудитории, пропаганды, превосходства, исключительности сторонников организации", отметили в ГКНБ.