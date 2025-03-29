Погода
$ 86.45 - 86.95
€ 92.80 - 93.80

В КР запрещена деятельность подпольной религиозной организации ВВЦ АСД РД

207  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане по решению суда запрещена деятельность "Всемирной всесоюзной церкви верных и свободных адвентистов седьмого дня реформационного движения".

Ранее стало известно, что в Бишкеке выявлена незаконная деятельность этой подпольной религиозной организации. По данным пресс-службы ГКНБ, данная церковь занималась "межконфессиональной неприязнью и мошенническими действиями".

По версии следствия, организация действовала без регистрации в Кыргызстане и соответствующих разрешений. При том, занималась идеологической вербовкой граждан и разжиганием вражды против других конфессий

"Указанная религиозная организация откололась от официально зарегистрированных адвентистов седьмого дня. Более того, активно продвигали идеи тотального запрета и ограничения практически на все аспекты жизни и обязывали последователей ежемесячно оплачивать финансовые взносы в размере 20 процентов от любого вида заработка.

Религиоведческая экспертиза подтвердила наличие элементов возбуждения межрелигиозной вражды путем очернения других конфессий, а также речевой манипуляции сознанием аудитории, пропаганды, превосходства, исключительности сторонников организации", отметили в ГКНБ.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444413
Теги:
религия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  