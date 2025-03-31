Абдуллаат Кадыров: Заболеваемость туберкулезом в КР снизилась в три раза

2025 год проходит под девизом "Да, мы можем ликвидировать туберкулез! Обязательства, инвестиции, результаты!". Выбранная тема представляет собой решительный призыв к уверенным действиям, неотложным мерам для достижения результатов не только в течение всего этого года, но и в перспективе.

Абдуллаат Саматович, но реально ли распрощаться с этим диагнозом навсегда? - с этого вопроса началось интервью vb.kg с директором Национального центра фтизиатрии Кыргызстана Абдуллаатом Кадыровым.

- Я полностью солидарен со словами руководителя странового офиса ВОЗ в Кыргызстане Ливиу Ведраско о необходимости ликвидировать это самое смертоносное инфекционное заболевание. Поэтому поставили перед собой, я бы сказал, амбициозную задачу и уже работаем над ней: к 2030 году, согласно целевому показателю, снизить заболеваемость туберкулезом до 15 случаев на 100 тысяч населения. У нас сегодня есть много возможностей для этого: поддержка государства и ВОЗ, хорошие специалисты, ноу-хау, оборудование.

А какова сегодня заболеваемость в стране?

- За последние 15-20 лет в Кыргызстане идет стабильное снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза. Пик заболеваемости был в 2001 году. Тогда она составила 168 случаев на 100 тысяч населения. И самый высокий показатель смертности от туберкулеза тоже был в 2001 году: 27 случаев на 100 тысяч населения. Мы добились хорошего снижения и заболеваемости, и смертности. По предварительным данным, в 2024 году по Кыргызстану заболеваемость составляет 56,3 случая на 100 тысяч населения. Если будем сравнивать с данными 2001 года, то отмечается снижение в три раза. Смертность снизилась более чем в 10 раз. По данным 2024 года, она составила 2,6 случая на 100 тысяч населения. И снижение это устойчивое.

Но педиатры говорят, что идет рост заболеваемости туберкулезом среди детей.

- Да, в Кыргызстане отмечен небольшой рост туберкулеза среди детей. Если в 2022 году было 11 случаев на 100 тысяч населения, то, по данным 2023 года, стало 13,3 случая. Почему идет вот такой небольшой рост? По двум причинам. Во-первых, в последнее время, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, для улучшения выявляемости туберкулеза среди детей мы внедрили так называемый стул-тест. Что такое стул-тест? Дети раннего возраста не могут отхаркивать мокроту, необходимую для диагностики заболевания, а заглатывают ее. Поэтому ВОЗ рекомендовала новый инновационный метод - это выявление наличия микобактерий туберкулеза в стуле, то есть в испражнениях. Мы уже два года внедряем этот метод в стране. Иногда даже промываем желудок и отправляем промывные воды тоже на исследование для выявления наличия микобактерий туберкулеза и в них, и в испражнениях детей.

Мы также акцентировали внимание на обследовании контактных лиц, и в том числе контактных детей. Поэтому второй причиной небольшого роста выявляемости туберкулеза среди детей является именно обследование контактных. Контактные дети уже три месяца получают один раз в неделю два препарата для профилактики туберкулеза. Курс рассчитан на шесть месяцев но, судя уже по результатам лечения в течение трех месяцев, эффективность его очень высокая. Что касается подростков, то среди них не наблюдается особого роста заболеваемости.

Кроме того, ВОЗ обещала в ближайшее время новую вакцину от туберкулеза. Она защищает в 70-89 процентах случаев. Что касается прививки БЦЖ, которую делают сегодня всем новорожденным, она также необходима и прошла, как говорится, испытание временем, доказав свою эффективность. Как известно, ни одна вакцина не дает гарантии, что человек не заболеет. Он может заболеть, но в легкой, неосложненной форме.

Миграция как-то сказывается на показателях заболеваемости?

- Да, 25 процентов у вновь выявленных заболевших составляют внутренние и внешние мигранты, такая же примерно ситуация и у наших соседей. Поэтому мы ведем вместе с коллегами из Казахстана, Узбекистана работу по подписанию межправительственного соглашения по выявлению, лечению больных на территории страны, где оказался человек, независимо от его гражданства. Вопрос, конечно, очень сложный, но, думаю, совместно мы все-таки сможем выработать единую позицию. Со странами, принимающими мигрантов, также ведется обмен данными о туберкулезе среди них.

Оправдало ли себя амбулаторное лечение туберкулеза, введенное в стране в 2012 году?

- В клинических протоколах по лечению этого заболевания четко прописано, какие больные после установления диагноза должны лечиться в стационаре, а какие - амбулаторно. Если у человека не открытая форма туберкулеза, он не выделяет микобактерии, значит, он не опасен для окружающих. И значит, может бесплатно получать необходимые ему препараты для лечения в поликлинике по месту жительства. В первые несколько лет охват амбулаторным лечением был невысоким. Но сейчас, наоборот, количество таких больных с каждым годом возрастает. Туберкулез требует длительного и непростого лечения, поэтому, считаю, одним из преимуществ лечения именно амбулаторное лечение, оно дает возможность пациенту оставаться дома и продолжать заниматься повседневными делами, что способствует его психологическому комфорту и улучшению его состояния.

Абдуллаат Саматович, за счет чего конкретно вы намерены снизить заболеваемость туберкулезом в стране до 15 случаев на сто тысяч населения к 2030 году?

- Наше государство, как я уже отметил, хорошо поддерживает противотуберкулезную программу, сумма финансирования с каждым годом растет. Это говорит о том, что мы будем постепенно переходить от донорского финансирования к государственному. Наши лечебные учреждения полностью обеспечены лекарственными средствами и реактивами для лабораторных исследований. Согласно программе кабинета министров "Туберкулез-VI" на 2023-2026 годы, государство сегодня на 79 процентов финансирует все противотуберкулезные мероприятия, и только 21 процент средств поступает через донорские организации, в основном от Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. В дальнейшем мы планируем постепенно перейти от финансирования со стороны донорских организаций к полному государственному финансированию.

Потребность пятилетней Национальной противотуберкулезной программы составляет 5 млрд 600 млн сомов. Если разделить на пять, то годовая потребность - 1 млрд 200 млн сомов. В прошлом году было выделено за счет госбюджета 1 млрд 15 млн. В этом году - 1 млрд 22 млн сомов.

Кроме того, существенную поддержку оказывает ВОЗ, которая рекомендовала серьезные инновационные методы в вопросах профилактики, выявления, диагностики и лечения туберкулеза. В Кыргызстане разработаны шесть клинических стандартов: это руководства и протоколы по диагностике и лечению лекарственно-устойчивой формы туберкулеза, чувствительной формы заболевания, детского туберкулеза и внелегочных форм заболевания. Чтобы эффективно бороться с этим коварным заболеванием, улучшить его выявление и лечение пациентов, важно следовать этим клиническим стандартам.

Борьба с туберкулезом обуславливает необходимость повышения требований к качеству и сокращения времени лабораторной диагностики, обеспечения биологической безопасности персонала, проводящего тесты по выявлению микобактерии туберкулеза. Насколько ваша служба соответствует этим требованиям?

- В Кыргызстане доступны практически все виды современных лабораторных исследований и методов лечения туберкулеза. Например, с 2010 года во всех регионах стран внедрен автоматизированный молекулярно-генетический метод диагностика туберкулеза, который считается на сегодня эффективным и быстрым методом диагностики туберкулеза. Метод позволяет быстро, в течение двух часов, выявить ДНК туберкулеза в биологическом материале, а также установить наличие лекарственной устойчивости микобактерии к рифампицину, к основному препарату, необходимому для лечения и при необходимости внести своевременную коррекцию в схему лечения. И что тоже очень важно, этот метод помогает обеспечить должный уровень биологической безопасности персонала, проводящего исследования на туберкулез.

Мы также внедряем новейший метод - целевого секвенирования. С помощью этого метода можно одновременно определить наличие мутации в генах и спектр лекарственной чувствительности. Если фенотипическим методом, когда мы делаем посев биологического материала и получаем результат через месяц-полтора, то с помощью таргетного секвенирования результат готов в течение пяти-семи дней. Метод определяет спектр чувствительности ко всем противотуберкулезным препаратам. Благодаря чему врач также имеет возможность назначить соответствующее лечение более точно. Наряду с лекарственными методами применяются, конечно, при определенных формах туберкулеза хирургические методы лечения.

Кроме того, используются рентген-аппараты с искусственным интеллектом. Рентген-аппараты с ИИ обладают способностью самостоятельно анализировать полученные снимки и определять патологические изменения в лёгких, то есть могут вычислить вероятность наличия туберкулёза у человека, которого врачи направляют для дальнейшего обследования. Благодаря использованию рентген-аппаратов с ИИ значительно сокращается время на постановку диагноза, стало быть, можно начать лечение на ранних стадиях заболевания, что повышает шансы на выздоровление пациентов.

Принято считать, что туберкулезом могут заразиться социально неблагополучные личности из бедных слоев населения, больные с ВИЧ?

- Абсолютно ошибочное представление. Заболеть может любой человек со сниженным иммунитетом. В группе риска пожилые люди, дети с рождения, вот почему им сразу ставят прививку БЦЖ. Также заболеть могут люди пожилые, больные сахарным диабетом, те, кто испытал стресс, сильно устает, принимает определенную группу препаратов, хронически не высыпается, то есть те, чей иммунитет оказался слабее микобактерий. У нас лечились и лечатся пациенты разного социального статуса, есть очень даже успешные люди, живущие, как сегодня говорят, в зоне комфорта, для которых диагноз прозвучал как гром среди ясного неба. Но здесь важно взять себя в руки и принять болезнь, поскольку, чем быстрее человек начнет лечение, тем больше у него шансов на полное выздоровление.