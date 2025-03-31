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Торага ЖК и акыйкатчы обсудили улучшение работы института прав человека

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Сегодня, 31 марта, торага Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу принял акыйкатчы Джамилю Жаманбаеву, сообщает пресс-служба ЖК.

По ее данным, в ходе встречи торага отметил, что институт Омбудсмена должен играть важную роль в обеспечении прав человека и верховенства закона.

В свою очередь Джамиля Жаманбаева проинформировала Нурлабека Тургунбек уулу о проделанной работе и планах. Она рассказала, что в прошлом году от граждан поступило более 11 тысяч обращений, большая часть которых касалась деятельности правоохранительных, судебных органов, а также социальных вопросов.

Кроме того, Джамиля Жаманбаева сообщила, что если ранее годовые отчеты омбудсмена, касающиеся состояния прав и свобод человека в стране были подготовлены при поддержке доноров, то в 2024 году впервые данный документ был подготовлен самостоятельно.

Джамиля Жаманбаева добавила, что, согласно данным прошлогоднего доклада Омбудсмена, предложения Жогорку Кенеша были выполнены на 68%, тогда как ранее этот показатель не превышал 20%. Она также отметила, что рекомендации института государственным органам исполнены на 91%.

Торага Нурланбек Тургунбек уулу подчеркнул, что ни одно обращение не должно оставаться без внимания и должно быть тщательно изучено. Он призвал уделять особое внимание защите прав детей и соотечественников за рубежом.

"Институт омбудсмена должен работать прозрачно и оперативно предоставлять общественности информацию, касающуюся прав человека и требований законодательства. Это повысит доверие населения к Омбудсмену и будет способствовать более эффективному решению проблем", - сказал торага.


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URL: https://www.vb.kg/444452
Теги:
права человека, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, акыйкатчы
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