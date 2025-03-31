Какие заболевания дают право на досрочное получение пенсионных накоплений

Социальный фонд Кыргызстана сообщает, что граждане, страдающие от ряда тяжёлых заболеваний, могут получить право на досрочное получение накопительной части пенсии.
Тяжёлые заболевания для досрочного получения пенсионных накоплений:
Злокачественные новообразования II, III, IV стадии (по международной классификации Tumor Nodus Metastasis, 2 клинической группы).
Заболевания крови: Острый лейкоз (все формы)
Апластическая анемия
Гемофилия
Болезни органов кровообращения: Приобретённые или врождённые пороки сердца
Нарушения ритма и проводимости сердца
Хроническая коронарная болезнь (ангиопластика, шунтирование, аневризма, сердечная недостаточность)
Болезни артерий с поражением магистральных сосудов, требующие операции
Осложнённые формы облитерирующего эндартериита
Хроническая печёночная недостаточность и цирроз: Гепатит В и С (4-5 стадии)
Пациенты, нуждающиеся в трансплантации органов или уже перенёсшие её
Почечная недостаточность 5 стадии – требуется гемодиализ