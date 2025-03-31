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Какие заболевания дают право на досрочное получение пенсионных накоплений

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- Назгуль Абдыразакова
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Социальный фонд Кыргызстана сообщает, что граждане, страдающие от ряда тяжёлых заболеваний, могут получить право на досрочное получение накопительной части пенсии.

Тяжёлые заболевания для досрочного получения пенсионных накоплений:

Злокачественные новообразования II, III, IV стадии (по международной классификации Tumor Nodus Metastasis, 2 клинической группы).

Заболевания крови: Острый лейкоз (все формы)

Апластическая анемия

Гемофилия

Болезни органов кровообращения: Приобретённые или врождённые пороки сердца

Нарушения ритма и проводимости сердца

Хроническая коронарная болезнь (ангиопластика, шунтирование, аневризма, сердечная недостаточность)

Болезни артерий с поражением магистральных сосудов, требующие операции

Осложнённые формы облитерирующего эндартериита

Хроническая печёночная недостаточность и цирроз: Гепатит В и С (4-5 стадии)

Пациенты, нуждающиеся в трансплантации органов или уже перенёсшие её

Почечная недостаточность 5 стадии – требуется гемодиализ


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URL: https://www.vb.kg/444453
Теги:
пенсии, хронические болезни, Кыргызстан, Социальный фонд
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