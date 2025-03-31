В СНГ обсудили профилактику суицидов и борьбу с детским буллингом

Под председательством уполномоченного по правам ребенка Асель Чынбаевой в онлайн-формате состоялась международная онлайн конференция "Право ребенка на психологическое благополучие: разрушая стереотипы, создавая будущее", организованная Кыргызской Республикой в рамках исполнения Плана работы Комиссии уполномоченных по правам ребенка (омбудсменов) государств-участников СНГ на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в мероприятии приняли участие уполномоченные по правам ребенка в странах СНГ, представители государственных органов, эксперты в области психологии, медицины и образования.

В ходе конференции были обсуждены вопросы обеспечения доступности услуг детям с ментальными нарушениями через телемедицину, вопросы профилактики суицидального поведения, борьбы с буллингом, сопровождения детей с особыми потребностями и межведомственного взаимодействия. Были представлены успешные практики, направленные на снижение тревожности, депрессии и других психоэмоциональных проблем среди подростков.

Отдельное внимание было уделено медиации как эффективному инструменту защиты психологического благополучия детей.

В рамках мероприятия обсуждалась роль медиации в образовательной сфере. В школах ряда стран СНГ успешно внедрены службы школьной медиации, которые помогают подросткам самостоятельно разрешать конфликты и формировать культуру ненасильственного общения.