На заседании Жогорку Кенеша сегодня, 3 апреля, депутаты рассмотрели вопрос об освобождении Вадима Садовникова от должности аудитора Счетной палаты КР, сообщает пресс-служба ЖК.

Заместитель председателя Комитета по бюджету, экономической и фискальной политике Жогорку Кенеша Талайбек Масабиров отметил, что данный вопрос вносится на основании его заявления по собственному желанию.

По итогам обсуждения, депутаты освободили Вадима Садовникова от должности аудитора Счетной палаты Кыргызской Республики. Принято соответствующее постановление Жогорку Кенеша.