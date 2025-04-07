Пресс-центр ВБ: Кыргызстан-новый шелковый путь для Китая в новых условиях?

Завтра, 8 апреля 2025 года, в 12.00 часов в пресс-центре "ВБ" состоится пресс-конференция "Как Кыргызстан может открыть двери для китайских инвестиций в условиях новых торговых реалий". Свое мнение по этому поводу выскажут представители политической партии "Улуу-Журт" и активисты.

"На фоне недавнего введения Соединенными Штатами Америки новых пошлин на ряд китайских товаров, Кыргызская Республика заявляет о своей готовности стать ключевым звеном в новой конфигурации экономических связей и привлекательным направлением для китайских инвестиций.

- Стратегическое расположение: удобный транзитный коридор между Востоком и Западом.

- Участие в инициативе "Один пояс – один путь": возможности для развития инфраструктурных проектов и логистических цепочек.

- Улучшение инвестиционного климата: предпринимаются меры по снижению административных барьеров, защите инвестиций и созданию специальных экономических зон с льготными условиями.

- Доступ к рынкам Евразийского экономического союза (ЕАЭС): возможность беспошлинной торговли на территории стран-участниц ЕАЭС.

- Политическая стабильность и безопасность: правительство Кыргызстана уделяет особое внимание обеспечению безопасности и стабильности для ведения бизнеса.

Кыргызстан готов стать надежным партнером для китайского бизнеса в новой эре глобальной торговли", - говорится в заявлении участников предстоящего мероприятия.

Участники пресс-конференции:

Мирлан Орозбаев Кубатбекович - председатель партии Улуу-Журт,

Катаганов Анарбек Искакович - политический деятель,

Бакыт Бакетаев – политолог.

Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").

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