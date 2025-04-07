Погода
$ 86.65 - 87.07
€ 95.05 - 96.05

Пресс-центр ВБ: Кыргызстан-новый шелковый путь для Китая в новых условиях?

69  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Завтра, 8 апреля 2025 года, в 12.00 часов в пресс-центре "ВБ" состоится пресс-конференция "Как Кыргызстан может открыть двери для китайских инвестиций в условиях новых торговых реалий". Свое мнение по этому поводу выскажут представители политической партии "Улуу-Журт" и активисты.

"На фоне недавнего введения Соединенными Штатами Америки новых пошлин на ряд китайских товаров, Кыргызская Республика заявляет о своей готовности стать ключевым звеном в новой конфигурации экономических связей и привлекательным направлением для китайских инвестиций.

- Стратегическое расположение: удобный транзитный коридор между Востоком и Западом.

- Участие в инициативе "Один пояс – один путь": возможности для развития инфраструктурных проектов и логистических цепочек.

- Улучшение инвестиционного климата: предпринимаются меры по снижению административных барьеров, защите инвестиций и созданию специальных экономических зон с льготными условиями.

- Доступ к рынкам Евразийского экономического союза (ЕАЭС): возможность беспошлинной торговли на территории стран-участниц ЕАЭС.

- Политическая стабильность и безопасность: правительство Кыргызстана уделяет особое внимание обеспечению безопасности и стабильности для ведения бизнеса.

Кыргызстан готов стать надежным партнером для китайского бизнеса в новой эре глобальной торговли", - говорится в заявлении участников предстоящего мероприятия.

Участники пресс-конференции:

Мирлан Орозбаев Кубатбекович - председатель партии Улуу-Журт,

Катаганов Анарбек Искакович - политический деятель,

Бакыт Бакетаев – политолог.

Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").

Справки по телефону: 0(220) 60-60-06


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/444750
Теги:
инвестиции, Китай, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  