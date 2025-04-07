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Главой НАИ назначен бывший соратник Бабанова

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Фархат Иминов назначен директором Национального агентства по инвестициям при президенте КР, сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующее распоряжение подписал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров.

Напомним, по данным СМИ, экс-депутат Фархат Иминов в 2015 году был депутатом от партии "Республика - Ата Журт". В 2017 году был приближенным кандидата в президенты Омурбека Бабанова.

В 2017 году во время президентских выборов Иминова обвинили в организации массовых беспорядков. В том же году на него завели уголовное дело, и он скрылся за границей.


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URL: https://www.vb.kg/444765
Теги:
инвестиции, Фархат Иминов, Кыргызстан
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