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Футбольная Академия "Дордой" открыла филиал в районе Пишпек

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- Самуэль Деди Ирие
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Футбольная Академия "Дордой" объявила об открытии нового филиала в районе Пишпек города Бишкек. Теперь юные футболисты смогут заниматься в новом тренировочном центре, расположенном на территории спортивного комплекса "Локомотив" по адресу: улица Алыкула Осмонова, 1.

В академии открыт набор в возрастные группы 2016, 2017 и 2018 годов рождения. Занятия проводит квалифицированный тренер Эмиль Белошаров, за плечами которого успешный опыт подготовки игроков, выступающих на городских, республиканских и международных турнирах.

В "Дордое" отмечают, что новая локация сделает футбольное образование доступнее для детей из восточных районов столицы, а также поможет расширить географию развития детско-юношеского футбола в Кыргызстане.

Академия "Дордой" является одним из лидеров в подготовке молодых талантов и активно инвестирует в развитие футбольной инфраструктуры по всей стране.


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URL: https://www.vb.kg/444773
Теги:
Дордой, футбол, Бишкек
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