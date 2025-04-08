Футбольная Академия "Дордой" открыла филиал в районе Пишпек

Футбольная Академия "Дордой" объявила об открытии нового филиала в районе Пишпек города Бишкек. Теперь юные футболисты смогут заниматься в новом тренировочном центре, расположенном на территории спортивного комплекса "Локомотив" по адресу: улица Алыкула Осмонова, 1.

В академии открыт набор в возрастные группы 2016, 2017 и 2018 годов рождения. Занятия проводит квалифицированный тренер Эмиль Белошаров, за плечами которого успешный опыт подготовки игроков, выступающих на городских, республиканских и международных турнирах.

В "Дордое" отмечают, что новая локация сделает футбольное образование доступнее для детей из восточных районов столицы, а также поможет расширить географию развития детско-юношеского футбола в Кыргызстане.

Академия "Дордой" является одним из лидеров в подготовке молодых талантов и активно инвестирует в развитие футбольной инфраструктуры по всей стране.