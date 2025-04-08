Ташиев: "За сто лет никто не смог - мы смогли"

В Аманбаевском айылном аймаке Таласской области открыли детский сад имени погибшего пограничника Дастана Анарбекова. Новый детский сад, открывшийся в одном из населенных пунктов Таласской области, будет носить имя лейтенанта Пограничной службы ГКНБ Дастана Анарбекова, погибшего в 2022 году при защите государственной границы.

В церемонии открытия принял участие председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. Он поблагодарил родителей погибшего офицера за воспитание сына и подчеркнул, что Дастан до последнего оставался верен присяге.

- Он был последним, кто остался на позиции. Дастан сдержал слово, данное стране: ни шагу назад, ни метра врагу, - отметил Ташиев.

В ходе своей речи глава спецслужб напомнил, что приграничный конфликт с Таджикистаном в 2022 году унес жизни 49 граждан Кыргызстана, среди которых были как военные, так и мирные жители. Каждому из них он выразил благодарность и признательность от имени государства.

Коснувшись темы урегулирования границ, Ташиев прокомментировал передачу села Достук таджикской стороне в рамках подписанного соглашения:

- Мы пошли на непростой, но стратегически обоснованный шаг. Отдав Достук, мы получили вдвое больше земли. Это решение принято ради будущего страны. На протяжении ста лет, начиная с 1924 года, нам не удавалось договориться с соседями. Сегодня этот вопрос сдвинулся с мертвой точки, и это - результат большой дипломатической и политической работы, - подчеркнул он.

Отметим, строительство детского сада в Аманбаевском айылном аймаке, рассчитанное на 200 мест, было построено при спонсорской поддержке председателя ГКНБ генерал-полковника Камчыбека Ташиева.