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Страны ЦА запускают совместную инициативу по борьбе с туберкулезом

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Министерство здравоохранения Кыргызской Республики приняло участие в запуске субрегиональной инициативы "Центральная Азия без туберкулеза", организованной Европейским региональным бюро ВОЗ совместно с пятью государствами Центральной Азии. Инициатива направлена на ускорение ликвидации туберкулеза, включая лекарственно-устойчивые формы, к 2030 году.

На церемонии в Астане министры здравоохранения Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана подписали совместную декларацию, подтвердив свою приверженность совместным действиям, обмену опытом и укреплению сотрудничества в борьбе с туберкулезом.

Министр здравоохранения Кыргызской Республики Эркин Чечейбаев подчеркнул, что для Кыргызстана данная инициатива имеет не только медицинское, но и стратегическое значение.

"Кыргызстан последовательно реализует политику по искоренению туберкулеза. Мы достигли значительного прогресса за последние годы - внедрили быстрые методы диагностики, расширили охват лечением и усилили систему эпиднадзора. Однако сохраняющееся бремя лекарственно-устойчивого туберкулеза и последствия пандемии COVID-19 требуют нового импульса. Именно таким импульсом и станет субрегиональная инициатива ВОЗ", - заявил министр.

Инициатива "Центральная Азия без туберкулеза" согласуется с глобальными обязательствами, принятыми на Генеральной Ассамблее ООН, и станет структурированной основой для оценки и усиления национальных усилий в каждой из пяти стран региона. Она также будет способствовать внедрению инноваций и укреплению кадрового и технического потенциала служб ТБ.

По данным ВОЗ, туберкулез и лекарственно-устойчивые его формы по-прежнему представляют значительную угрозу для Центральной Азии. Ежегодно в регионе регистрируется более 35 000 случаев ТБ и около 8 000 случаев ЛУ-ТБ. Четыре из пяти стран региона входят в число 30 государств мира с самым высоким уровнем лекарственно-устойчивого туберкулеза.

COVID-19 негативно повлиял на диагностику и лечение туберкулеза, приведя к росту невыявленных случаев и увеличению смертности. Учитывая эти вызовы, страны Центральной Азии, включая Кыргызстан, стремятся объединить усилия и действовать решительно и скоординированно.

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики подтверждает свою приверженность целям инициативы и будет продолжать работу над устранением барьеров, усилением профилактики и развитием устойчивых систем диагностики и лечения туберкулеза в интересах здоровья каждого гражданина.


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URL: https://www.vb.kg/444840
Теги:
туберкулез, Центральная Азия, Кыргызстан
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