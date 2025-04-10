Уроки революции в детском саду Таласа

День 7 апреля прошёл практически незамеченным. Несмотря на 15-летний юбилей, он не был объявлен выходным днём. Не было народных шествий с лозунгами "Не забудем, не простим", никаких масштабных собраний героев революции, никаких громких выступлений в СМИ. Никто не превозносил до небес заслуги временного правительства во главе с Розой Отунбаевой. Ведущие информагентства лишь напомнили, что 7 апреля 2010 года свершилась "народная революция", закончившаяся свержением второго президента.

Его, Курманбека Бакиева, оппозиция усиленно тянула за уши, пытаясь раскачать народ его вторым пришествием. Именно к памятной апрельской дате были приурочены все информационные вбросы, согласно которым Бакиев то ли собирается вернуться, то ли уже вернулся в Кыргызстан. На немногочисленную часть общества эти вбросы действовали. Но в целом люди жили обычной жизнью. А президент Жапаров честно высказался по этому поводу: было бы очень даже неплохо, если бы беглый Курманбек Салиевич в самом деле надумал приехать. Его можно было бы подробно допросить и отправить в тюрьму… Однако у Курманбека Салиевича, как и у Алмазбека Шаршеновича, всё в порядке с интеллектом и инстинктом самосохранения.

Атамбаев, кстати, из своего далека выступил с обращением. Ничего конкретного не сказал, только общие фразы, повторяемые из года в год. О том, что это для кыргызстанцев особый день: день гордости за народ, отвергнувший тиранию, и день скорби по погибшим на площади. Обратил внимание на сложную международную обстановку… А в общем, выступление вышло удивительно сдержанным. Не в духе и не в стиле мятежного Атамбаева.

Только атамбаевские цепные псы (они же акулы пера, они же дятлы клавиатуры) пошумели громче своего шефа. Телеканал "Апрель" растиражировал выступление Атамбаева, рассказал о том, как почтили память погибших на площади и умерших впоследствии от полученных ран, напомнил, что "народ не допустит". Собрал много комментариев, поразительно похожих друг на друга – Атамбаев, дескать, лучший президент всех времён и народов…

Понимает ли сам Атамбаев и его приспешники, что он, по сути, ничем не лучше кровавого Бакиева? Да, он не расстреливал народ на площади. И вообще – милейший человек. Демократ. Играющий на гитаре и поющий песни собственного сочинения. Много и красиво говорящий про "мир-дружбу-жвачку". В нужный момент умеющий разжалобить людей и предстать безвинной жертвой политического режима.

Именно при нём жители Кыргызстана стали обречённо и спокойно воспринимать свою родину как страну победившего и торжествующего криминала. Сам Атамбаев регулярно подчёркивает, что, свергая Бакиева, народ боролся против тирании. В бакиевскую эпоху народ хотя бы боролся. Понимал, что власть криминала, коррупция сверху донизу – это неправильно, ненормально, этому нужно как-то противостоять. При Атамбаеве же никто ни с кем и ни с чем не боролся. Под пламенные речи социал-демократа страну потихоньку прибирали к рукам криминальные авторитеты. Именно при нём разного рода "отметки" у криминальных лидеров, подкуп стали нормой жизни. Рэкет, рейдерские захваты, полное бесправие простого, обычного человека – который молчал, слушая атамбаевские разглагольствования о том, как он спас мир от бакиевщины и как счастлив теперь народ Кыргызстана…

Именно Атамбаев привёл к власти "никакого" Жээнбекова. Многие соотечественники (которые, в отличие от Сооронбая выговаривают это слово) уверены, что Атамбаева следовало бы судить только за это.

Эмигрантка Лейла Саралаева тоже качнула революционную тему, однако использовала "революционную" память главным образом для того, чтобы публично поругаться с революционером Эдилем Байсаловым, который отказался купить её картину…

Уже на следующий день все горячие поклонники Алмазбека Атамбаева, жаждущие его триумфального возвращения в Кыргызстан, переключились на другие инфоповоды.

Мелко всё. Неубедительно. Внимание не привлекает.

Было время, когда накануне 7 апреля силовые службы переходили на режим повышенной готовности. Ждали любых провокаций. Надеялись, что "пронесёт", но революция, что называется, витала в воздухе. Её бациллы проникали в головы и сердца людей и звали на очередные подвиги.

В этом году (пожалуй, впервые) никакого усиления не наблюдалось. А тот, на ком лежит основная ответственность за безопасность страны и народа, Камчыбек Ташиев, вместо того чтобы усиляться и окапываться, уехал в Талас. Поехал открывать детский сад имени Дастана Анарбекова – пограничника заставы "Достук", героически погибшего во время вооружённого конфликта в 2022 году.

Символично: Талас когда-то прозвали колыбелью революции. Так называемая апрельская революция 2010 года (на деле оказавшаяся не революцией, а переворотом) начиналась здесь, в Таласской области. 6 апреля таласский народ восстал против семейно-кланового бакиевского режима; митинг закончился тем, что неуправляемая многотысячная толпа двинулась к Бишкеку…

В этом году в Таласе, как в Багдаде, всё спокойно. Как и в целом по стране. Нынешней весной народ не настроен на революцию, как бы ни старались подогреть общество извне и изнутри всё ещё надеющиеся на некий реванш оппозиционеры. Народу сейчас гораздо важнее, чтобы строились и открывались новые школы и детские сады. А власть делает всё, чтобы вовремя тушить даже и возникающие кое-где очаги напряжённости.