Лига Европы: Интрига и драма в первых матчах 1/4 финала

Накануне стартовали игры четвертьфинала Лиги Европы УЕФА, и зрители стали свидетелями настоящей футбольной драмы и напряжённой борьбы в четырёх первых поединках.

"Буде-Глимт" - "Лацио"

Норвежский клуб "Буде-Глимт" обыграл "Лацио" со счётом 2:0 на своём поле. Герой встречи – полузащитник Ульрик Салтнес, оформивший дубль во втором тайме (47-я и 69-я минуты), обеспечив своей команде комфортное преимущество перед ответным матчем в Риме.

"Лион" - "Манчестер Юнайтед"

Во Франции "Лион" и "Манчестер Юнайтед" провели яркий матч, завершившийся со счётом 2:2. Тиаго Альмада открыл счёт в первом тайме, но Лени Йоро восстановил равенство на исходе первой половины. В конце встречи Джошуа Зиркзее вывел "Юнайтед" вперёд, однако в добавленное время Райан Шерки сравнял счёт мощным ударом, лишив гостей победы.

"Рейнджерс - Атлетик Бильбао"

"Рейнджерс" сумел сыграть вничью с "Атлетиком Бильбао", несмотря на удаление Робина Прёппера в первом тайме. Главным героем стал вратарь Лиам Келли, отразивший пенальти в концовке матча и сохранивший для шотландцев шансы на выход в полуфинал.

"Тоттенхэм" - "Айнтрахт"

В Лондоне "Тоттенхэм Хотспур" и "Айнтрахт Франкфурт" завершили матч вничью 1:1. Гости быстро вышли вперёд благодаря голу Уго Экитике на 6-й минуте, но Педро Порро красивым ударом пяткой сравнял счёт уже на 26-й минуте. Исход противостояния решится во Франкфурте через неделю.

Ответные матчи пройдут в четверг, 17 апреля, и ни одна пара ещё не определила явного фаворита. Фанатов ждёт увлекательное продолжение борьбы за выход в полуфинал Лиги Европы.