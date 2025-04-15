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Маттье ван дер Поэль завоевал свою третью подряд победу на Париж–Рубе

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- Самуэль Деди Ирие
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Впечатляющее проявление силы, выносливости и спортивного мастерства продемонстрировал голландский велогонщик Маттье ван дер Поэль, завоевав свою третью подряд победу на легендарной классике Париж–Рубе, также известной как "Ад Севера".

На дистанции в 257 километров, усеянной суровыми участками брусчатки, ван дер Поэль не просто выдержал конкуренцию - он вновь доминировал, доказав, почему его имя уже вписано в золотые страницы истории велоспорта.

Проехав маршрут с хирургической точностью и феноменальной устойчивостью, он сумел опередить сильнейших гонщиков планеты, сохранив холодную голову в ключевые моменты и включив максимум тогда, когда это было необходимо.

Эта победа стала еще одним трофеем в коллекции голландца, укрепив его статус одного из величайших гонщиков современности и настоящей иконы однодневных классик.

Пересекая финишную черту на велодроме в Рубе, ван дер Поэль не просто праздновал победу - он продолжил переписывать историю. 2025 год принес болельщикам гонку, которую надолго не забудут, а сам Маттье - уверенно движется дальше, оставляя интригу: что станет следующим этапом в его блистательной карьере?


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URL: https://www.vb.kg/445024
Теги:
велоспорт
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