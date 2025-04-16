Энергия на экспорт: смогут ли ГЭС на Нарыне обеспечить будущее Кыргызстана?

Попытка найти инвестора на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС провалилась - меморандум с британской Minddock Limited, подписанный в марте 2023 года, был расторгнут уже в июле. Причина - невыполнение обязательств.

Между тем, проект остаётся стратегическим: страна продолжает испытывать дефицит электроэнергии и вынуждена импортировать её, в том числе из Туркменистана. Действующие соглашения с Ашхабадом рассчитаны до 2026 года.

Министр энергетики Талайбек Ибраев сообщил, что ведутся переговоры с Россией, Казахстаном и Узбекистаном о поставках на следующий год. Но главный приоритет - запуск собственных мощностей.

Запуск ВНК ГЭС даст Кыргызстану не только энергонезависимость, но и возможность выйти на экспорт. В планах - поставки до 500 млн кВт⋅ч в Афганистан и Пакистан с мая по сентябрь. Для этого строится линия электропередач CASA-1000, которая объединит энергосистемы Кыргызстана, Таджикистана и стран Южной Азии.

Недавно президенты Жапаров и Рахмон запустили ЛЭП Датка–Согд, что стало символом новой энергетической дружбы двух стран. Совместный экспорт может принести до 250 млн долларов в год.

Не остался в стороне и Китай: в 2023 году подписано соглашение о строительстве Казарманского каскада ГЭС мощностью 1160 МВт. Потенциал Нарына - до 30 новых ГЭС, и, похоже, борьба за энергонезависимость только начинается.