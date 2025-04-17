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Секрет успеха Погачара и Персико: почему велогонщики всё чаще идут в зал

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- Самуэль Деди Ирие
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В мире профессионального велоспорта силовые тренировки больше не считаются экспериментом на межсезонье. Сегодня это – важнейший элемент подготовки, наряду с часами, проведёнными в седле. Развитие финишного ускорения, снижение риска травм, устойчивость к нагрузкам – и всё это доказано наукой.

Зал работает – и науке есть что сказать

"Силовые тренировки полезны как для любителей, так и для элитных гонщиков", – говорит тренер женской команды UAE Team ADQ Лука Зенти. Под его руководством работает Сильвия Персико – одна из звёзд мирового пелотона. Она напрямую связывает свою победу на третьем этапе UAE Tour с занятиями в зале. Её примеру следует и Тадей Погачар: его тренеры усилили акцент на силовую подготовку в этом сезоне.

Дополнение, а не замена

Силовые тренировки не заменяют велосипед, а дополняют его. Зенти говорит: "В межсезонье мы тренируемся дважды в неделю. Когда приближаются гонки – один раз. В неделю важных стартов – отдыхаем".

Программа строится поэтапно:

1. Стабилизация корпуса и активация ключевых мышц

2. Постуральные и базовые упражнения

3. Максимальная сила и взрывная мощность

Главное – не перегрузить мышцы перед стартами.

Сложнее всего - сохранить регулярность

Главный враг прогресса - нерегулярность. "Во время серии гонок легко полностью выпасть из зала. А месяц без силовой – и вся адаптация теряется", – признаётся Зенти. Даже одна тренировка в неделю может поддерживать форму на должном уровне.

Спринтеры vs. горняки: разные задачи - разные залы

У спринтеров и горняков - разная специфика работы в зале. Первые делают акцент на мощность и взрывную силу. Упражнения включают быстрые подъёмы штанги, плиометрику и тренировку скорости.

А вот гонщики, специализирующиеся на горах, боятся набирать мышечную массу. Им важно развивать силу, не увеличивая объёмы: меньше повторов, больше отдыха.

Почему не все идут в зал?

Даже при наличии научных данных, многие тренеры по-прежнему скептичны. Зенти объясняет: "Вопрос не в том, работает ли зал, а в том, что многие бросают тренировки в середине сезона. Адаптация теряется – и толку ноль".

Как начать? Советы от профи

Начинайте медленно и с правильной техникой. Лучше – с пустого грифа. Контроль тела – важнее веса. Среди лучших упражнений для велосипедистов:

Становая тяга

Приседания

Болгарские сплит-приседы

Ягодичный мост

Свободные веса предпочтительнее – они заставляют работать мышцы-стабилизаторы.

Пример тренировки от Сильвии Персико

Тренировка на силу:

– Разминка и мобилизация

– Работа на корпус

– Приседания со штангой – 5x5

– Ягодичный мост – 4x6

– Болгарские сплит-приседы – 4x6 на каждую ногу

– Жим ногой одной ногой – 4x6

Взрывная тренировка:

– Взрывные приседания – 5x5

– Тяга с трап-грифом – 4x5

– Прыжки в сплите – 4x6

– Прыжки на тумбу – 4x6

– Махи гирей – 3x6

Вывод

Силовые тренировки – это не только про мышцы. Это про выносливость, скорость, устойчивость к нагрузкам и здоровье в долгосрочной перспективе. Главное – стабильность. Только она превращает тренажёрный зал в настоящий инструмент прогресса.


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URL: https://www.vb.kg/445070
Теги:
велоспорт
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