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Фархат Иминов "выселяет самого Манаса"?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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На заседании Жогорку Кенеша 16 апреля депутат Мирлан Самыйкожо сообщил о возможном выселении сотрудников Национальной академии "Манас". По его словам, в ближайшее время здание, где на протяжении многих лет размещалась академия, может перейти в распоряжение Национального агентства по инвестициям при Президенте КР.

- Академия - это не просто офис. Это научный и культурный центр, где изучаются эпосы, книги издаются томами. А сейчас их выгоняют на улицу. Это всё равно что выселить самого Манаса, - заявил Самыйкожо. - Обратите внимание на проблему. Если уже сейчас сотрудникам Академии не могут выделить помещение, что будет завтра?

С этими словами депутат обратился к официальному представителю президента и кабинета министров в парламенте Алмасбеку Абытову.

Напомним, что в апреле 2025 года новым директором Национального агентства по инвестициям стал Фархат Иминов, сменив на этом посту Талантбека Иманова. Назначение вызвало обеспокоенность в экспертных кругах: в частности, указывалось на отсутствие у Иминова опыта государственной службы, а также на его прежние, мягко говоря, неоднозначные заслуги.

Теперь, похоже, первым громким шагом нового руководителя может стать переезд в здание, где долгие годы кипела научная работа, звучали строки эпоса и формировалась культурная политика страны. Что станет с академией - пока неизвестно.


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URL: https://www.vb.kg/445074
Теги:
инвестиции, Жогорку Кенеш, Манас
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