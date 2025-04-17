Финальный отсчет: определились полуфиналисты Лиги чемпионов

Ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА подарили зрителям напряжение, эмоции и несколько сенсаций. Четыре клуба пробились в следующий раунд, а болельщики – получили заряд адреналина до самого финала.

Интер – Бавария 2:2 (общий счёт 4:3)

На переполненном "Сан-Сиро" миланский "Интер" удержал минимальное преимущество и сыграл вничью с "Баварией". Гарри Кейн забил быстрый гол, но Лаутаро Мартинес и автогол Бенжамена Павара (да-да, он снова в заголовках) перевернули матч. Ответ Дайера остался без продолжения – в полуфинал шагнули итальянцы.

Реал Мадрид – Арсенал 1:2 (общий счёт 1:5)

На "Бернабеу" случилось то, чего опасались мадридские болельщики. Уверенный "Арсенал" прошёлся по "Реалу", как каток. Букайо Сака и Габриэль Мартинелли принесли "канонирам" первую путёвку в полуфинал с 2009 года. И пусть имя клуба скромное, футбол - чемпионский.

Астон Вилла – ПСЖ 3:2 (общий счёт 4:5)

"Астон Вилла" показала, что умеет биться до конца. Команда из Бирмингема победила парижан 3:2, но поражение 1:3 в первом матче сыграло свою роль. ПСЖ продвигается дальше, а "Вилле" аплодируют стоя - за характер и зрелище.

Боруссия Дортмунд – Барселона 3:1 (общий счёт 3:5)

Немцы выдали качественный матч, но "Барса" смогла сохранить задел, добытый в первом поединке. Дортмунд боролся, но каталонцы были прагматичны и не дали шанса на камбэк.

Полуфинальные пары:

Арсенал – ПСЖ

Интер – Барселона

Первые игры состоятся в конце апреля. Ничего не предрешено. И, как показывает этот розыгрыш ЛЧ, скучно точно не будет.