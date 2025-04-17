В Кыргызстане вводится электронный сом

Президент Садыр Жапаров подписал конституционный закон "О внесении изменений в конституционный Закон КОР "О Национальном банке Кыргызской Республики" (далее – конституционный Закон). Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, конституционный закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 20 марта 2025 года.

Целью конституционного закона является запуск пилотного проекта прототипа национальной цифровой валюты "цифровой сом", а также создание правовой основы и его статуса.

Конституционным законом предусматривается норма о том, что Национальный банк Кыргызской Республики обладает исключительным правом проведения эмиссии (выпуска) цифрового сома, установления порядка его выпуска и обращения, а также организации и обеспечения функционирования платформы цифрового сома.

Кроме этого, предусматриваются нормы о том, что:

– цифровой сом – национальная валюта Кыргызской Республики в цифровой форме, являющаяся законным платежным средством на территории Кыргызской Республики;

– цифровой сом выпускается в обращение в цифровой форме на специализированной платформе;

– оператором платформы цифрового сома является Национальный банк;

– платформа цифрового сома представляет собой технологическую и программную инфраструктуру для эмиссии (выпуска), учета и распространения цифрового сома;

– Национальный банк:

разрабатывает и утверждает для банков и иных лиц, поднадзорных Национальному банку, правила проведения платежей на платформе оператора цифрового сома;

определяет признаки криптозащиты для обеспечения безопасности цифрового сома и предотвращения мошеннических сделок и операций с ним;

осуществляет иные функции и полномочия в сфере функционирования платформы цифрового сома в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о платежной системе.