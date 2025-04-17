Погода
$ 87.35 - 87.75
€ 98.70 - 99.62

В Кыргызстане вводится электронный сом

236  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров подписал конституционный закон "О внесении изменений в конституционный Закон КОР "О Национальном банке Кыргызской Республики" (далее – конституционный Закон). Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, конституционный закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 20 марта 2025 года.

Целью конституционного закона является запуск пилотного проекта прототипа национальной цифровой валюты "цифровой сом", а также создание правовой основы и его статуса.

Конституционным законом предусматривается норма о том, что Национальный банк Кыргызской Республики обладает исключительным правом проведения эмиссии (выпуска) цифрового сома, установления порядка его выпуска и обращения, а также организации и обеспечения функционирования платформы цифрового сома.

Кроме этого, предусматриваются нормы о том, что:

– цифровой сом – национальная валюта Кыргызской Республики в цифровой форме, являющаяся законным платежным средством на территории Кыргызской Республики;

– цифровой сом выпускается в обращение в цифровой форме на специализированной платформе;

– оператором платформы цифрового сома является Национальный банк;

– платформа цифрового сома представляет собой технологическую и программную инфраструктуру для эмиссии (выпуска), учета и распространения цифрового сома;

– Национальный банк:

разрабатывает и утверждает для банков и иных лиц, поднадзорных Национальному банку, правила проведения платежей на платформе оператора цифрового сома;

определяет признаки криптозащиты для обеспечения безопасности цифрового сома и предотвращения мошеннических сделок и операций с ним;

осуществляет иные функции и полномочия в сфере функционирования платформы цифрового сома в соответствии с законодательством Кыргызской Республики о платежной системе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/445112
Теги:
закон, информационные технологии, Кыргызстан, деньги, Национальный Банк, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  