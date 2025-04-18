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Проблемы инвесторов в КР: откровенный диалог с китайским инвестором

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- ВБ
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Сегодня, 18 апреля 2025 года, в 15.00 часов в пресс-центре "ВБ" состоится пресс-конференция: Проблемы инвесторов в Кыргызстане: откровенный диалог с представителями партии "Улуу-Журт" и китайским бизнесом", посвящённая актуальным проблемам, с которыми сталкиваются инвесторы в Кыргызстане. В мероприятии примут участие лидер партии "Улуу-Журт" Орозбаев Мирлан Кубатбекович, заместитель председателя партии Катаганов Анарбек Искакович, а также представитель китайского бизнеса, инвестор Баатыр Анвар.

"Инвестор - это человек, который рискует своими деньгами ради развития страны. Но, к сожалению, сегодня инвесторы сталкиваются с произволом чиновников среднего звена, бюрократией, незащищённостью прав и нестабильностью законодательства. Мы, как партия, видим своей задачей создать благоприятный и защищённый климат для частного капитала", - говорится в заявлении политобъединения.

Участники пресс-конференции:

Орозбаев Мирлан Кубатбекович - председатель партии Улуу-Журт,

Катаганов Анарбек Искакович - заместитель председателя партии,

Баатыр Анвар - инвестор.

Контакт для СМИ:

Пресс-служба партии "Улуу-Журт"

Тел: +996 705010001.

Пресс-центр "ВБ" находится по адресу: ул. Усенбаева, 2 (на территории редакции газеты "Вечерний Бишкек").

Справки по телефону: 0(220) 60-60-06.


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URL: https://www.vb.kg/445134
Теги:
инвестиции, Китай, партии, Бишкек, Кыргызстан
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