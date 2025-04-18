Европейская весна: "Манчестер" воскрес, "Тоттенхэм" не дрогнул

Вечер четверга оказался богат не только на голы, но и на эмоции. Пока одни уже мыслями были в полуфиналах, другие вырывали путёвку туда буквально с последнего вдоха. "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм Хотспур" теперь среди сильнейших - и сделали это красиво, на грани нервного срыва своих болельщиков.

Камбэк, который войдёт в легенды "Олд Траффорд"

В Манчестере всё шло к тому, что сезон закончится очередным разочарованием. Но на "Олд Траффорд" футбол всё ещё умеет быть волшебным. "Красные дьяволы", проигрывая "Лиону" в сумме - 4:5 на 115-й минуте, за пять минут перевернули не просто счёт - историю.

Сначала Бруну Фернандеш, как истинный лидер, уверенно реализует пенальти. Потом Кобби Мейну, воспитанник клуба, на 120-й минуте выводит Юнайтед вперёд. И уже в компенсированное ко второму овертайму время - Гарри Магуайр, казавшийся лишним, вдруг оказывается героем: головой замыкает подачу Каземиро и ставит жирную победную точку - 4:3, общий счёт 6:5. "Олд Траффорд" ревел.

В полуфинале манкунианцы сыграют с баскским "Атлетиком" на его родной арене - "Сан-Мамес". Пожалуй, это будет жарче, чем коррида в Памплоне.

Стойкость "шпор" в немецком тумане

Если Юнайтед играл как синие фишки на рулетке, то Тоттенхэм выбрал путь хладнокровного карточного шулера. Один точный удар, один пенальти - и сухая победа над "Айнтрахтом" во Франкфурте. Доминик Соланке пробил точно в угол, а дальше - бетон в обороне и железные нервы. 1:0 в матче, 2:1 в серии.

Теперь лондонцев ждёт встреча с неожиданным полуфиналистом - норвежским "Будё-Глимтом", который сенсационно выбил "Лацио". Скромные парни с севера идут дальше, не боясь ни статуса, ни громких имён.

Полуфиналы Лиги Европы (первые матчи - 1 мая):

Атлетик Бильбао - Манчестер Юнайтед

Тоттенхэм Хотспур - Будё-Глимт

Ответные встречи - 8 мая. Финал - 21 мая. И снова - "Бильбао". Если "Атлетик" дойдёт до финала, он сыграет его дома. Но и "Манчестер" уже чувствует этот газон как родной. Европейская весна, как всегда, полна чудес. А значит - будет жарко.