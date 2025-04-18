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Токтосун уулу Бекболсун готовится к реваншу года на турнире в Батуми

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- Самуэль Деди Ирие
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26 апреля в грузинском городе Батуми состоится турнир по пара-армрестлингу из серии GrandBellagio Championship - одного из самых престижных в мире. Впервые на этот уровень поднялся спортсмен из Кыргызстана - Токтосун уулу Бекболсун, серебряный призёр чемпионата мира, двукратный чемпион Азии.

Для кыргызстанца это не просто соревнование - это матч-реванш. Его соперник - Вахтанг Ахобадзе, действующий чемпион мира 2024 года и национальный герой грузинского армрестлинга. Их встреча обещает стать гвоздём программы: в прошлом году Бекболсун уступил Ахобадзе, но с тех пор серьёзно прибавил и намерен вернуть должок.

Первый из Азии - и гордость Кыргызстана

Бекболсун стал первым спортсменом из Азии, получившим приглашение на профессиональные соревнования подобного уровня среди ведущих пара-армрестлеров планеты. За плечами - школа СДЮШОР по теннису, паралимпийским и силовым видам спорта. За его победами - годы труда и вера в то, что кыргызстанец может быть в числе лучших.

Турнир с легендами

Дополнительный блеск турниру придаёт присутствие звёзд: Леван Сагинашвили, абсолютный чемпион мира по армрестлингу, известный как "Грузинский Халк", и Мераб Двалишвили, действующий чемпион UFC, поддержат участников своим авторитетом и харизмой.


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URL: https://www.vb.kg/445148
Теги:
армрестлинг, Грузия, турнир, Кыргызстан
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