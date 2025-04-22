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Цветы и память о великом ученом: в Бишкеке прошел фестиваль тюльпанов

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- Назгуль Абдыразакова
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В Ботаническом саду имени Энвера Гареева состоялся традиционный фестиваль тюльпанов, собравший под своим лепестковым шатром учёных, экологов, дипломатов, студентов и просто горожан, неравнодушных к природе. В этом году мероприятие посвятили памяти выдающегося учёного, члена-корреспондента НАН КР, доктора биологических наук Кайыркула Шалпыкова.

Гостей встречал директор Ботсада Валерий Хегай. Яркие аллеи сада, наполненные пестрым многоцветьем диких тюльпанов, стали фоном для тёплых речей и воспоминаний.

Чрезвычайный и полномочный посол Турции в Кыргызстане Мекин Мустафа Кемаль Окема подчеркнул, что исторической родиной тюльпанов являются именно горы Центральной Азии, включая Кыргызстан:

- Как вы знаете, родиной тюльпанов являются эти горы, и мы потом довезли их с собой в Стамбул. Считается, что цветок был завезён в Нидерланды из Турции австрийским послом в Турции Ожье де Бюсбеком. Слово "тюльпан" происходит от слова "тюрбан" - женского головного убора. Для меня тюльпаны ассоциируются с образом кыргызов, чья жизнь и смерть связаны с горами, - отметил дипломат.

Посол Исламской Республики Иран Голам Хоссейн Ядегари обратил внимание на важность природоохранных инициатив, особенно в условиях изменения климата.

- Особенно важно, что есть специалисты, инициативные люди и организации, которые занимаются сохранением природы и нашей планеты в целом. Отдельная благодарность - за уважение к памяти тех, кто внёс значительный вклад в это дело. Я с большой благодарностью отношусь к труду сотрудников Ботанического сада. Мы должны помнить, насколько природа помогает нам восстанавливаться, отдыхать душой. Поэтому так важно ценить усилия тех, кто сохраняет и приумножает это богатство. От всей души желаю вам здоровья, благополучия и новых успехов, - сказал он.

Советник-посланник посольства Казахстана Жасулан Ханалиев поделился личными впечатлениями.

- Ещё до начала мероприятия мы успели пройтись по территории и увидеть множество удивительных растений. Очень радует, что такая природная красота собрана здесь в таком разнообразии. Хочу отметить: за этой красотой стоит огромный труд. Ухаживать, поливать, поддерживать растения - это действительно кропотливая работа. Спасибо вам за то, что сохраняете это богатство и передаёте его следующим поколениям. Глаза разбегаются, смотришь - и отдыхаешь душой. Мы с вами немного поговорили до начала, и я поделился своими впечатлениями от фестиваля тюльпанов в Сингапуре. Очень надеюсь, что в будущем такие же масштабные, яркие и атмосферные фестивали будут проходить и здесь, в Бишкеке, - сказал он.

Главный учёный секретарь Академии наук КР Бермет Худайбергенова напомнила о научном наследии Кайыркула Шалпыкова и выразила надежду, что фестиваль со временем станет таким же известным, как праздники тюльпанов в Голландии и Турции.

- То, что фестиваль приобретает такую значимость в нашем городе, - большая заслуга Кайыркула Шалпыкова. Он много вложил в создание питомника диких тюльпанов, занимался изучением биоресурсов нашей страны. Его идея была - привлечь внимание общественности к сохранению экосистемы Кыргызстана. Мы сохранили уникальные, эндемичные виды тюльпанов. Я думаю, в будущем этот фестиваль станет настолько популярным, что будет наравне с праздниками в Турции и Голландии. Спасибо посольствам Турции, Ирана и Казахстана за проявленный интерес. Кайыркул-ага был бы рад видеть, как продолжается его дело, - отметила она.

Своими впечатлениями поделились и зарубежные эксперты, много лет работающие с кыргызскими учёными.

Доктор Бред Вильсон, сопредседатель группы по диким тюльпанам при Международном союзе охраны природы, рассказал о совместной работе с кыргызстанскими коллегами:

- Это мой седьмой визит в Кыргызстан. Я часто приезжал сюда и работал вместе с профессором Шалпыковым и командой Ботанического сада. Мы провели множество интересных исследований. Это сотрудничество позволяет углубить наше понимание о тюльпанах и их природных местах обитания.

Мартин Кристенскус, независимый консультант по классификации растений, подчеркнул значение диких тюльпанов для международного научного сообщества:

- Я давно работаю с Бредом Вильсоном. Страны, в которых растут дикие тюльпаны - Иран, Турция, Казахстан - проявляют большой интерес к этим исследованиям и активно поддерживают наши усилия. Это сотрудничество позволяет нам глубже понять значение тюльпанов как природных и культурных ресурсов.


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URL: https://www.vb.kg/445231
Теги:
Иран, Казахстан, наука, посольство, Турция, фестиваль, Бишкек, Кыргызстан, Ботанический сад, тюльпаны
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