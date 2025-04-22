В Бишкеке откроется иранское культурное пространство "Гулистан"

В Бишкеке откроется уникальное торгово-творческое пространство "Гулистан", где будут представлены оригинальные иранские товары - от книг и декоративно-прикладного искусства до игрушек и канцелярии.
В "Гулистане" также откроется уютная кофейня, где посетители смогут попробовать традиционные иранские сладости и напитки.
Открытие организовано Культурным представительством при Посольстве Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике.
Пространство расположено по адресу: г. Бишкек, ул. Московская, 125.
Торжественное открытие состоится 25 апреля в 15:00.