В Бишкеке откроется иранское культурное пространство "Гулистан"

В Бишкеке откроется уникальное торгово-творческое пространство "Гулистан", где будут представлены оригинальные иранские товары - от книг и декоративно-прикладного искусства до игрушек и канцелярии.

В "Гулистане" также откроется уютная кофейня, где посетители смогут попробовать традиционные иранские сладости и напитки.

Открытие организовано Культурным представительством при Посольстве Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике.

Пространство расположено по адресу: г. Бишкек, ул. Московская, 125.

Торжественное открытие состоится 25 апреля в 15:00.