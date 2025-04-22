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В Бишкеке откроется иранское культурное пространство "Гулистан"

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке откроется уникальное торгово-творческое пространство "Гулистан", где будут представлены оригинальные иранские товары - от книг и декоративно-прикладного искусства до игрушек и канцелярии.

В "Гулистане" также откроется уютная кофейня, где посетители смогут попробовать традиционные иранские сладости и напитки.

Открытие организовано Культурным представительством при Посольстве Исламской Республики Иран в Кыргызской Республике.

Пространство расположено по адресу: г. Бишкек, ул. Московская, 125.

Торжественное открытие состоится 25 апреля в 15:00.


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URL: https://www.vb.kg/445252
Теги:
Иран, Бишкек, Открытие
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