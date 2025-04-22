Рита Карасартова сообщила акыйкатчы о необходимости медосмотра в СИЗО

Институт Акыйкатчы провел мониторинг в женском корпусе СИЗО-1 (учреждение № 21 ГСИН), чтобы оценить соблюдение прав следственно-арестованных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе визита некоторые арестованные пожаловались на проблемы со здоровьем и ограниченный доступ к медицинской помощи.

Среди них - правозащитница Рита Рахман (Карасартова), которая сообщила, что перенесла операцию до задержания и нуждается в медицинском осмотре. При этом условий содержания и действий персонала она не критиковала.

По итогам мониторинга даны рекомендации медсанчасти учреждения по обеспечению надлежащей медицинской помощи.

Джамиля Джаманбаева призвала руководство ГСИН создать соответствующие условия для оказания медпомощи в СИЗО-1 и и обеспечить права арестованных на охрану здоровья.

Она напомнила, что в соответствии со статьей 23 Закона "О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений" лечебно-профилактическая и санитарно-эпидемиологическая работа в местах содержания под стражей должна вестись согласно закону "Об охране здоровья граждан".