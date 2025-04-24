"Карманный Ракетчик" берет время для себя после олимпийской драмы

Азизулхасни Аванг, легенда малайзийского велоспорта и кумир тысяч поклонников, временно сходит с дистанции. После болезненной дисквалификации на Олимпийских играх в Париже 2024 года 37-летний трековик объявил о восьмимесячном перерыве. Это - время на восстановление, размышления и переоценку приоритетов.

Мечта о первой для Малайзии золотой медали в велоспорте разбилась в кейрине: Азизула сняли с заезда за преждевременный обгон дерни. Техническое нарушение - и всё. С трибун он ушёл с опущенной головой, оставив на треке не только надежду, но и часть самого себя.

По возвращении на родину "Карманный Ракетчик" был немногословен, но в его словах слышалась боль: "Я нарушил обещание семье уйти из спорта после сердечной операции. Быть может, мне стоило прислушаться".

Однако, если история Азизула чему-то и учит, так это тому, что сдаваться - не его стиль. Он уже возвращался с грани. В 2011-м - после тяжёлой травмы ноги. В 2022-м - после операции на сердце. Каждый раз - вопреки прогнозам - он возвращался сильнее: с золотом Азиатских чемпионатов и местом в пятёрке мирового рейтинга.

Сегодня его вдохновляют ветераны спорта - от Криштиану Роналду до товарищей по треку. "Возраст - не приговор, - говорит он. - Главное - дисциплина, забота о теле и верность цели".

Он поставил новую планку - Азиатские игры в Японии, 2026 год. Пока он молчит - тренируется, восстанавливается, копит силы. Но, зная его, можно не сомневаться: Азизул ещё покажет, на что способен "Карманный Ракетчик".