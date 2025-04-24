73 имени - 73 подвига: Кыргызстан увековечил героев ВОВ на марках

"Это не просто марки - это наша память": в КРСУ состоялась церемония гашения серии "Кыргызстанцы – Герои Советского Союза"

В Бишкеке прошла торжественная церемония гашения ограниченной серии почтовых марок "Кыргызстанцы – Герои Советского Союза", приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Местом проведения события стал Кыргызско-Российский Славянский университет, а сам выпуск стал результатом совместной работы "Российской газеты", ОАО "Кыргыз почтасы" и Посольства Российской Федерации в Кыргызстане.

На марках - 73 имени. Это кыргызстанцы, получившие звание Героя Советского Союза в годы войны. Теперь их подвиги навсегда увековечены - пусть и на маленьком почтовом листке, но с большой историей.

- Мы пытались вдохнуть жизнь в память, - отметила в разговоре с корреспондентом VB.KG заместитель директора Центральноазиатского представительства "Российской газеты" в Бишкеке Ирина Шкуратова. - Сейчас много детей, которые не знают, что такое Великая Отечественная война. Мы хотим, чтобы об этих героях помнили - в школах, в музеях, в семьях.

По словам Шкуратовой, тираж составил 250 наборов по 73 марки. Изготовлены они были в Беларуси и вскоре поступят в боевые музеи, школы и ветеранам.

Директор представительства "Российской газеты" Дмитрий Евлашков подчеркнул, что за каждой маркой стоит имя и судьба:

- Поколение сороковых сломило хребет фашизму. Их семьи работали в тылу, растили хлеб, отливали металл. Эти марки посвящены тем, благодаря кому мы сегодня живём и работаем. Мы обязаны помнить каждого, кто не вернулся с войны. Они совершили невероятное.

Мы должны помнить каждого из тех кыргызстанцев, кто ушёл на фронты Великой Отечественной войны и не вернулся. Сегодня мы посвящаем этот день 73 героям Советского Союза, благодаря которым мы сегодня здесь работаем и живём, - добавил он.

Посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов назвал выпуск марок примером бережного отношения к исторической правде.

- За всю историю человечества было придумано множество носителей информации, начиная с древнейших времен - от наскальной живописи до современных цифровых форматов. И то событие, которому посвящена наша сегодняшняя встреча, как раз из такого ряда. Это событие отражает важные моменты, которые были значимы как для конкретного человека, так и для всего человечества.

Победа советского народа в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими захватчиками и милитаристами Японии - это, безусловно, величайшее событие современности. Традиция выпуска марок, посвященных таким важным событиям, вызывает искреннее уважение и восхищение. Спасибо вам за эту инициативу. Это не просто кусочек перфорированной бумаги.

Это не просто кусочек бумаги. Это - документ эпохи. Это источник информации, который передаёт правду о героях. Мне бы хотелось процитировать Валентину Матвиенко: Победа - это наша история, наша гордость и наша обязанность. Мы обязаны донести эту правду до будущих поколений.

Я хочу поздравить всех нас с тем, что подвиг советского народа, подвиг всех союзных республик, ныне суверенных государств, в победе над фашизмом не забывается, свято чтим и передается из поколения в поколение. Кыргызская Республика внесла огромный вклад в Великую Победу, как и другие республики Советского Союза, на фронтах, в тылу, на полях, где выращивался хлеб, где выращивались продукты питания, поставлявшиеся в действующую армию. Хочу подчеркнуть, что солдат, который выполняет свой долг на поле боя, может это сделать только благодаря тем 15-20 человек, которые обеспечивают его оружием, питанием, боеприпасами, бензином для техники и многими другими вещами. Вы представляете, какой вклад наших людей, наших предков, наших бабушек и дедушек был вложен в эту победу? Еще раз поздравляю инициаторов этого замечательного мероприятия с прекрасной акцией, - сказал он.

Особое внимание в этот день было уделено молодежи. И.о. ректора КРСУ Сергей Волков напомнил, что история должна жить - не только в архивах, но и в сердцах:

- Историю нельзя изменить или забыть.История должна жить, и благодаря таким значимым мероприятиям, история остаётся живой.

Я всегда стараюсь отмечать праздники, особенно 9 мая и 1 мая, вместе с детьми, посещая Парад Победы, чтобы сохранить память. Я призываю студентов, сотрудников университета и уважаемых гостей почитать память, уважать традиции. Сегодня пройдет повторная инсценировка театрального представления наших студентов по мотивам пьесы "А зори здесь тихие".В университете проводится множество памятных мероприятий, посвященных великому празднику Победы. Мне очень приятно видеть тех, кто активно участвует в этих мероприятиях, вкладывая в них своё внимание, а порой и финансовые средства.

Мы стараемся каждый год отмечать 9 Мая вместе с детьми. В этом году студенты КРСУ взялись за восстановление памятника Панфилову в селе Панфиловское. Когда мы приехали туда, местные дети не знали, кому посвящён памятник. Они говорили: "Какому-то мужчине". Это нельзя оставлять так. Мы должны знать своих героев, - отметил глава вуза.

По словам генерального директора ОАО "Кыргыз почтасы" Марата Черикчиева, марки войдут в официальную коллекцию Всемирного почтового союза.

- Во-первых, эти марки станут частью историко-культурного наследия. Во-вторых, они будут включены в коллекцию Всемирного почтового союза.

Сегодня пройдет процедура официального гашения и введения марок в обращение.Эти марки увековечат память о героях, кыргызстанцах, участниках Великой Отечественной войны, удостоенных звания Героя Советского Союза. Процедура гашения марки - это торжественное событие, которое подчеркивает важность выпуска марки и фиксирует ее первый день.

В ходе гашения на марку, приклеенную на конверт, наносится специальный памятный штемпель, который подчеркивает ее уникальность и историческую значимость. С этой даты марка становится выпущенной в обращение. После процедуры гашения марка приобретает статус памятного коллекционного экземпляра, который символизирует важность юбилея и выражает дань уважения ветеранам и всем, кто внес вклад в Победу", - сказал он.

Церемонию завершило гашение первых экземпляров марок - символический момент, с которого начнётся их путь по музеям, архивам и, возможно, школьным урокам истории. Потому что это не просто марки. Это - наша память.