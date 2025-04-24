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В Бишкеке прошёл чемпионат по параплаванию

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В Бишкеке состоялся открытый чемпионат города по параплаванию среди людей с инвалидностью. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, турнир организован Департаментом физической культуры и спорта мэрии города Бишкек совместно с Федерацией параплавания Кыргызской Республики.

Соревнование приурочено ко Дню города Бишкек и носит статус отборочного этапа для формирования национальной сборной Кыргызской Республики. Победители получили возможность представить страну на международных стартах, включая Азиатские и Паралимпийские игры.

В чемпионате приняли участие 60 спортсменов с различными формами инвалидности, включая:

лиц с полной или частичной потерей зрения

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата

лица с лёгкой степенью интеллектуальных нарушений

Спортсмены соревновались в разных возрастных категориях. Победители награждены медалями, дипломами и памятными подарками.

Абсолютными чемпионами стали:

Среди мальчиков:

Тилекбеков Эге Эмир - 1 место

Васьков Вадим - 1 место

Среди девочек:

Толомушева Элида - 1 место

Майрамбекова Акмаанай - 1 место

Среди юношей:

Жаныбеков Надир - 1 место

Арыпжанов Мирбек - 1 место

Среди мужчин:

Камчыбеков Дастан - 1 место

Тыныстанов Медер - 1 место

Ибрагимов Али - 1 место

Исаков Айдар - 1 место

Среди женщин:

Бекенбаева Дария - 1 место

Мамадалиева Нулифар - 1 место

Туранова Азиза - 1 место


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URL: https://www.vb.kg/445324
Теги:
плавание, Бишкек, ЛОВЗ, Соревнования
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