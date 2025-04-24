В Бишкеке прошёл чемпионат по параплаванию

В Бишкеке состоялся открытый чемпионат города по параплаванию среди людей с инвалидностью. Об этом сообщает столичный муниципалитет.
По его данным, турнир организован Департаментом физической культуры и спорта мэрии города Бишкек совместно с Федерацией параплавания Кыргызской Республики.
Соревнование приурочено ко Дню города Бишкек и носит статус отборочного этапа для формирования национальной сборной Кыргызской Республики. Победители получили возможность представить страну на международных стартах, включая Азиатские и Паралимпийские игры.
В чемпионате приняли участие 60 спортсменов с различными формами инвалидности, включая:
лиц с полной или частичной потерей зрения
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата
лица с лёгкой степенью интеллектуальных нарушений
Спортсмены соревновались в разных возрастных категориях. Победители награждены медалями, дипломами и памятными подарками.
Абсолютными чемпионами стали:
Среди мальчиков:
Тилекбеков Эге Эмир - 1 место
Васьков Вадим - 1 место
Среди девочек:
Толомушева Элида - 1 место
Майрамбекова Акмаанай - 1 место
Среди юношей:
Жаныбеков Надир - 1 место
Арыпжанов Мирбек - 1 место
Среди мужчин:
Камчыбеков Дастан - 1 место
Тыныстанов Медер - 1 место
Ибрагимов Али - 1 место
Исаков Айдар - 1 место
Среди женщин:
Бекенбаева Дария - 1 место
Мамадалиева Нулифар - 1 место
Туранова Азиза - 1 место