В Бишкеке прошёл чемпионат по параплаванию

В Бишкеке состоялся открытый чемпионат города по параплаванию среди людей с инвалидностью. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

По его данным, турнир организован Департаментом физической культуры и спорта мэрии города Бишкек совместно с Федерацией параплавания Кыргызской Республики.

Соревнование приурочено ко Дню города Бишкек и носит статус отборочного этапа для формирования национальной сборной Кыргызской Республики. Победители получили возможность представить страну на международных стартах, включая Азиатские и Паралимпийские игры.

В чемпионате приняли участие 60 спортсменов с различными формами инвалидности, включая:

лиц с полной или частичной потерей зрения

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата

лица с лёгкой степенью интеллектуальных нарушений

Спортсмены соревновались в разных возрастных категориях. Победители награждены медалями, дипломами и памятными подарками.

Абсолютными чемпионами стали:

Среди мальчиков:

Тилекбеков Эге Эмир - 1 место

Васьков Вадим - 1 место

Среди девочек:

Толомушева Элида - 1 место

Майрамбекова Акмаанай - 1 место

Среди юношей:

Жаныбеков Надир - 1 место

Арыпжанов Мирбек - 1 место

Среди мужчин:

Камчыбеков Дастан - 1 место

Тыныстанов Медер - 1 место

Ибрагимов Али - 1 место

Исаков Айдар - 1 место

Среди женщин:

Бекенбаева Дария - 1 место

Мамадалиева Нулифар - 1 место

Туранова Азиза - 1 место