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Акыйкатчы обратилась к омбудсмену Турции по делу задержанного кыргызстанца

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- Бермет Таалайбекова
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Акыйкатчы Кыргызстана Джамиля Джаманбаева направила официальное письмо омбудсмену Турецкой Республики Мехмету Акарче с просьбой оказать содействие в защите прав гражданина Кыргызстана, Азамата Нурмат уулу, который был задержан в аэропорту Стамбула. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в своём обращении Джамиля Джаманбаева выразила обеспокоенность по поводу задержания кыргызстанского учителя и подчеркнула важность дальнейшего укрепления сотрудничества между институтами омбудсмена двух стран, основываясь на общих ценностях защиты прав человека.

"Учитывая нашу общую приверженность соблюдению международного права в области прав человека и руководствуясь меморандумом о взаимопонимании между нашими институтами, прошу вас оказать всестороннюю помощь в защите прав Азамата Нурмат уулу", - говорится в письме.

Кроме того, Акыйкатчы выразила надежду, что Мехмет Акарча лично посетит задержанного и убедится в соблюдении всех процессуальных норм в ходе его задержания.

Напомним, что 20 апреля 2025 года в аэропорту Стамбула был задержан преподаватель математики лицея имени К.Карасаева фонда "Маариф", который направлялся транзитом в Анталью с учениками для участия в международной олимпиаде.


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URL: https://www.vb.kg/445377
Теги:
задержание, омбудсмен, права человека, Турция, Кыргызстан, учителя, акыйкатчы
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