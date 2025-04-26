Акыйкатчы обратилась к омбудсмену Турции по делу задержанного кыргызстанца

Акыйкатчы Кыргызстана Джамиля Джаманбаева направила официальное письмо омбудсмену Турецкой Республики Мехмету Акарче с просьбой оказать содействие в защите прав гражданина Кыргызстана, Азамата Нурмат уулу, который был задержан в аэропорту Стамбула. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в своём обращении Джамиля Джаманбаева выразила обеспокоенность по поводу задержания кыргызстанского учителя и подчеркнула важность дальнейшего укрепления сотрудничества между институтами омбудсмена двух стран, основываясь на общих ценностях защиты прав человека.

"Учитывая нашу общую приверженность соблюдению международного права в области прав человека и руководствуясь меморандумом о взаимопонимании между нашими институтами, прошу вас оказать всестороннюю помощь в защите прав Азамата Нурмат уулу", - говорится в письме.

Кроме того, Акыйкатчы выразила надежду, что Мехмет Акарча лично посетит задержанного и убедится в соблюдении всех процессуальных норм в ходе его задержания.

Напомним, что 20 апреля 2025 года в аэропорту Стамбула был задержан преподаватель математики лицея имени К.Карасаева фонда "Маариф", который направлялся транзитом в Анталью с учениками для участия в международной олимпиаде.