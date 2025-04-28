В Тегеране обсудили рост товарооборота между Кыргызстаном и Ираном

В рамках визита в Исламскую Республику Иран министр экономики и коммерции Кыргызской Республики Бакыт Сыдыков провёл встречу с первым вице-президентом Ирана его Превосходительством Мохаммадом Резой Арефом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии двустороннего сотрудничества и подтвердили обоюдную заинтересованность в его дальнейшем развитии. Особое внимание было уделено вопросам увеличения товарооборота, реализации совместных инвестиционных проектов, а также эффективному использованию логистического потенциала Ирана для выхода кыргызских товаров на рынки Ближнего Востока.

Было отмечено, что дальнейшее укрепление экономических связей отвечает взаимным интересам и открывает новые возможности для деловых кругов обеих стран.

Отдельно стороны подчеркнули важность 14-го заседания совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству как ключевой площадки для выработки практических решений, способствующих углублению партнёрства.