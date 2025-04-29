Эксперты СЭС Кыргызстана и ЦАРИКЦ объединили усилия в борьбе с наркотиками

Судебно-экспертная служба при Министерстве юстиции Кыргызстана приняла международных экспертов Массиму Барбалья и Розу Фабиана из Центральноазиатского регионального информационного координационного центра (ЦАРИКЦ), сообщает пресс-служба ведомства.

Визит был посвящён обмену опытом в противодействии распространению синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ в Центральной Азии. Гости представили обзор текущей наркоситуации в регионе и рассказали о новых тенденциях в этой сфере.

Кыргызстанские специалисты показали коллегам работу своих лабораторий, продемонстрировав методы исследования наркотических и психотропных веществ. В ходе обсуждений стороны обменялись мнениями о наиболее эффективных способах выявления запрещённых препаратов и прекурсоров.

Особое внимание было уделено вопросам повышения квалификации экспертов и развитию систем раннего предупреждения о появлении новых наркотических угроз.

Встреча позволила укрепить сотрудничество и наметить пути для дальнейшего взаимодействия в борьбе с незаконным оборотом наркотиков.