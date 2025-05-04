Жоэл Кожо оформил дубль и стал героем матча в Иране

Форвард сборной Кыргызстана Жоэл Кожо громко заявил о себе в 28-м туре чемпионата Ирана. Нападающий тегеранского "Эстегляля" вышел на замену на 72-й минуте матча против "Алюминиум Арак" и всего за 13 минут дважды поразил ворота соперника. Встреча завершилась уверенной победой столичного клуба - 5:1.

Эти голы стали первыми для Кожо в рамках иранской Премьер-лиги. Ранее он отличился в поединке Азиатской лиги чемпионов. Таким образом, после перехода в "Эстегляль" из узбекского "Динамо Самарканд" в январе этого года, Жоэл уже трижды отметился результативными ударами во всех турнирах.

Победа помогла "Эстеглялю" прервать затяжную серию без побед в чемпионате - семь туров подряд команда не знала успеха. А сам Кожо, проведя яркий отрезок на поле, укрепил свои позиции в составе и заслуженно стал главным героем встречи.